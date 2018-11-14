Был отшельником, а стал барменом: как сложилась судьба алтайского маугли

История алтайского «Маугли» Оджана Наумкина пять лет назад прогремела на всю страну. Мальчик жил в лесной землянке вместе со своими родителями-эзотериками, питался дарами природы – грибами, ягодами и т.д.

В 20 лет Оджан вышел к людям. При этом у парня не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта, ни образования. Читать, писать, считать и рисовать картины мальчика научили его родители-отшельники. «Выпавший» из землянки «Маугли» тогда поразил журналистов своим ангельским видом, вежливостью и романтичностью. Вдохновленный жизнью среди людей, Оджан закончил курсы бармена и вскоре рванул в цивилизацию. Причем с амбициозными планами: стать бизнесменом.

Сначала Оджан попытался открыть свой бар в алтайском курортном городе Белокурихе. И даже нашелся спонсор, который дал бывшему отшельнику беспроцентный кредит на оборудование. Когда бизнес не пошел, молодой человек особо не расстроился и уехал в Новосибирск, где устроился барменом в одном из кафе.

С лета 2015 года Оджан живет в Москве, также работает официантом, при этом былой романтик в его душе уживается чуть ли не с гопником. Так, однажды «Маугли» разразился гневным спичем в «Вконтакте», шокировавших тех, кто относился к нему как к таежному ангелочку. Поработав официантом в «Парке легенд» на хоккейном матче московского «Динамо», он возмутился условиям оплаты труда, не стесняясь в выражениях. Вот лишь несколько фраз из того поста:

«… хочется выплюхать тарелку с супом прямо в физиономию кого-нибудь из этих гостей, за такие-то деньги! Это мне нужно было приехать за 300 р. из Апрелевки в это чмошное заведение, чтобы таки не получить даже эти несчастные 600 р.!»

Это еще не все перлы: больше всего Оджана возмутило то, что «Цветков, Овечкин и прочие бездельники получили за этот день не по одному миллиону», а он должен довольствоваться копейками, которые ему пока даже не выплатили.

На наш вопрос о том, не кажется ли ему тот выпад наглым, «Маугли» попытался оправдаться:

- Это эмоции тогда вскипели, в Москве много "кидал". У меня было 300 рублей, чтобы туда-сюда добраться и все, и мне ничего не заплатили!

Сейчас бывший алтайский отшельник работает официантом в ресторане «Рыбачка Соня». Говорит, что получает около 60 тысяч в месяц. Этого хватает на аренду квартиры, оплату кредитов и бытовые нужды. Также «Маугли» пытается продавать через интернет алтайские травы и мед, половину из этой суммы высылает родителям:

- Этим я заработал пока только семнадцать тысяч, - честно признается незадачливый бизнесмен.

Девушки, по словам 25-летнего Оджана, у него пока нет, да и серьезных отношений пока не хочется. С родителями «выпавший из землянки» за последние пять лет жизни в цивилизации увиделся только этим летом.

- Они обижались, что не приезжаю. А этим летом я приехал в августе, там как раз малина поспела, красота такая! - ностальжирует парень.- Мы много говорили про все подряд, я и картины хоть порисовал, а то в городе на это все нет времени - забываешь о душе…

Материалы по теме:

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НАШЛИ ПАРНЯ, ВОСПИТАННОГО В ЛЕСУ