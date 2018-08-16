2018-08-16T13:12:54+03:00
Общество

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула

Во время бури даже исполины-кедры со стоном падали на землю
Марина КОЧНЕВА
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В эти дни сотрудники МЧС продолжают разгребать завалы.В эти дни сотрудники МЧС продолжают разгребать завалы.Фото: Евгения САВИНА

Сегодня на входе в знаменитый научный парк стоит табличка: «Дендрарий закрыт на реконструкцию». Буквы, размытые дождем, смотрятся, как подтеки слез.

- Когда мы пришли сюда после шторма, здесь были такие буреломы, что в заповедные уголки было трудно попасть, – рассказывает Людмила Клементьева, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории селекции декоративных культур. - Потом посчитали, прослезились…

Ураганом, который пронесся по Барнаулу 23 июня, в институте Лисавенко было сломлено 121 ценное дерево (96 хвойных, 25 лиственных). Во время бури даже исполины-кедры, пережившие до этого аж с 1950-го года и морозы, и ветра, со стоном падали на землю. Многие уникальные деревья были вырваны с корнем, у других стихия как косой снесла верхушки наполовину.

Сегодня часть тропинок расчищена, но следы «погодного побоища» до сих пор тут и там. Вот ель свалилась на здание, как подкошенная, вот голые остовы опадающей европейской лиственницы, вот засыхает раритетная сосна банкса

Вот ель свалилась на здание, как подкошенная, вот голые остовы опадающей европейской лиственницы, вот засыхает раритетная сосна банкса… Фото: Евгения САВИНА

Вот ель свалилась на здание, как подкошенная, вот голые остовы опадающей европейской лиственницы, вот засыхает раритетная сосна банкса…Фото: Евгения САВИНА

В эти дни сотрудники МЧС продолжают разгребать завалы. Мы застали их у знаменитого озерца рядом с главной прогулочной дорожкой. Сегодня этот маленький водоем завален упавшими стволами. Деревьев-утопленников достают из воды с помощью лебедки.

Павшие деревья сейчас распиливаются. Сложней всего даются ели и пихты. Уже несколько цепей пил затупилось - в день приходится менять по две-три! Представьте, какова была сила стихии, что таких богатырей порушила.

При этом были и парадоксы, говорят сотрудники: ураган рубил деревья выборочно - огромный серебристый тополь остался цел-невредим. Сохранились и многие растения американской флоры, например, ива ломкая (хотя считается наиболее уязвимой).

Часть древесины в первые дни забрали волонтеры-краснодеревщики, один уже показывал сделанную из них чашу. Другие «почившие» деревья сложены в брусках в поленницы, которых в дендрарии около десятка.

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Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула. Фото: Евгения САВИНА

Как после урагана восстанавливают дендрарий Барнаула.Фото: Евгения САВИНА

В эти дни сотрудники МЧС продолжают разгребать завалы. Фото: Евгения САВИНА

В эти дни сотрудники МЧС продолжают разгребать завалы.Фото: Евгения САВИНА

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