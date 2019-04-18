2019-04-18T08:31:40+03:00
Происшествия

Жители барнаульских поселков остались без света и воды

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Из-за шторма, обрушившегося на Барнаул 18 апреля, в нескольких поселках краевого центра прекратилась подача воды и электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, две бригады «Пригородные РЭС» занимаются восстановлением поврежденной линии электропередачи в селе Гоньба. Кроме этого из-за повреждения без электроснабжения остались жители частных домов поселка Казенная Заимка. Здесь же частично ограничена подача воды. На улицах Мира, Школьная и Приобская села Гоньба также ограничили подачу электроснабжения.

В городской администрации напоминают о правилах безопасности при усилении ветра.

В случае нахождения на улице, в парковой зоне или в лесу, не стоит прятаться под высокими деревьями, лучше всего отойти от них на 30-40 метров.

Если усиление ветра застало в помещении, то рекомендуется не выходить на улицу, либо свести количество выходов к минимуму. Очень важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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