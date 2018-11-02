Ленточный бор гибнет из-за грунтовых вод
С прошлого года ученые начали замечать, на территории региона отмечен значительный рост уровня грунтовых вод. В результате ряд рек и озер вышли из берегов.
Это сильно отразилось на ленточных борах края, поскольку с ними связана целая система озер и малых рек.
- Первые сигналы об усыхании насаждений в результате подтоплений начали поступать в июне 2017 года. Общая площадь расстроенных древостоев составила тогда около 0,7 тыс. га, главным образом в Кулундинском и Новичихинском лесничествах. Локальные участки подтопления отмечались также в Павловском лесничестве, - сообщает Центр защиты леса Алтайского края.
В текущем году процесс подтопления ленточных боров продолжился. Только в Новичихинском лесничестве усыхает около 5 тыс. га леса по берегам крупных горько-соленых озер. Локальные участки усыхания древостоев в зонах подтопления отмечаются также в Павловском и Ребрихинских лесничествах. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тыс. га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.