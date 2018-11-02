2018-11-03T04:32:43+03:00
Общество

Ленточный бор гибнет из-за грунтовых вод

Иван ОЛЕКСЮК
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Только в Новичихинском лесничестве усыхает около 5 тыс. га леса.Только в Новичихинском лесничестве усыхает около 5 тыс. га леса.Фото: Дарья САВЕНКО
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С прошлого года ученые начали замечать, на территории региона отмечен значительный рост уровня грунтовых вод. В результате ряд рек и озер вышли из берегов.

Это сильно отразилось на ленточных борах края, поскольку с ними связана целая система озер и малых рек.

- Первые сигналы об усыхании насаждений в результате подтоплений начали поступать в июне 2017 года. Общая площадь расстроенных древостоев составила тогда около 0,7 тыс. га, главным образом в Кулундинском и Новичихинском лесничествах. Локальные участки подтопления отмечались также в Павловском лесничестве, - сообщает Центр защиты леса Алтайского края.

В текущем году процесс подтопления ленточных боров продолжился. Только в Новичихинском лесничестве усыхает около 5 тыс. га леса по берегам крупных горько-соленых озер. Локальные участки усыхания древостоев в зонах подтопления отмечаются также в Павловском и Ребрихинских лесничествах. Всего в зоне значительного подтопления около 24 тыс. га сосняков Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент.

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