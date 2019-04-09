2019-04-09T12:49:27+03:00
Общество

Старообрядцы из глухого алтайского села отправились жить на Рублевку

А к ним в рамках реалити-шоу «Обмен домами» приехали богатые молодожены [видео]
Дарья САВЕНКО
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Семьи поменялись домами и бытом на три дня.Семьи поменялись домами и бытом на три дня.Фото: скриншот видео
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Семья староверов из глухого села Сибирячиха Солонешенского района приняла участие в реалити-шоу телеканала «Ю» «Обмен домами». На три дня они сменили свою избушку в 32 квадратных метра на шикарный особняк на Рублевке.

ОБМЕН ДОМАМИ 6 ВЫПУСК ИЗ ДЕРЕВНИ НА РУБЛЁВКУ.

Семья Пятковых – Оксана, Петр и их сыновья Артем и Тимур, являются потомственными старообрядцами. В их маленьком доме нет холодильника, телевизора, компьютера, микроволновой печи и другой привычной нам всем техники. Зато есть настоящая русская печь, прялка, патефон, а еще полно живности – куры, свиньи и конь.

А вот семья молодоженов Лейбман-Яковлевых даже не знает, что такое готовка, стирка, уборка и уход за скотом, ведь за их особняком площадью 1200 квадратных метров следят специально нанятые люди. Ольга и Кирилл привыкли к красивой жизни и ни в чем себе не отказывают.

Семьи поменялись домами и бытом на три дня. По правилам шоу, каждая должна была оставить некую сумму денег, которой хватит на проживание. Семья Пятковых оставила в конверте 500 рублей, а вот Лейбман-Яковлевы не поскупились – они решили, что гостям в их доме на три дня необходимо 50 тысяч рублей.

Так как Пятковы нигде дальше Бийска не были, то путешествие повергло их в шок. Казалось, что в доме, который больше похож на музей, они даже боялись дышать. Чего не скажешь о другой семье. Привыкшие к роскоши, они просто не понимали, как можно жить в таких условиях. Обе семьи прошли несколько испытаний, которые показали, насколько они далеки от непривычного для них быта. Ольга "выгуливала" кур, сварила щи, а Кирилл помог местным мужикам и научился управлять повозкой. А Оксана давала поручения домработнице, попробовала маску для лица за восемь тысяч рублей и сделала за большие деньги прическу и макияж в салоне красоты.

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По правилам программы, каждая семья должная оставить другой семье сумму, на которую можно будет питаться и развлекаться три дня. Соловые оставили Билецким 400 евро – порядка 30 тысяч рублей. Билецкие же решили, что одной тысяч рублей на три дня заморским гостям хватит (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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