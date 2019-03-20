Кузнецы из Белокурихи поменяли свой дом на яхту в испанской Валенсии

Единственная в Сибири женщина-кузнец Анна Билецкая со своим мужем Евгением и их девятилетней дочерью Людой приняли участие в реалити-шоу телеканала «Ю» «Обмен домами». На три дня они поменялись с семьей Соловых из Валенсии своим домом, работой и хобби.

- Я была зарегистрирована на сайте CouchSurfing, где путешествующие люди могут останавливаться на пару ночей у незнакомцев или обмениваться домами. В июле представитель телекомпании «Ю» предложила принять мне участие в съемках программы «Обмен домами», - рассказывает Анна. - Съемки проходили в сентябре. Мы понимали, что отправимся в Валенсию, но до последнего не знали, где нам предстоит жить. Оказалось, что мы поменялись местами с семьей, которая живет на яхте и путешествует по Средиземному морю.

ОБМЕН ДОМАМИ 4 ВЫПУСК ФРИЛАНСЕРЫ НА ЯХТЕ ПРОТИВ КУЗНЕЦОВ!..

По правилам программы, каждая семья должная оставить другой семье сумму, на которую можно будет питаться и развлекаться три дня. Соловые оставили Билецким 400 евро – порядка 30 тысяч рублей. Билецкие же решили, что одной тысяч рублей на три дня заморским гостям хватит.

В испанском городе Билецкие ходили в море, рыбачили, посещали рынок, пробовали моллюсков и морских ежей, а также разговаривали с местными жителями на испанском языке с добавлением русских и английских слов. Соловые, в свою очередь, впервые прикоснулись к искусству ковки, а также попытались подоить козу Яну. О том, как семьи справились с испытаниями, вы можете узнать из сюжета.