2019-03-20T09:24:54+03:00
Общество

Кузнецы из Белокурихи поменяли свой дом на яхту в испанской Валенсии

Семья Билецких приняла участие в реалити-шоу «Обмен домами» на телеканале «Ю»
Дарья САВЕНКО
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Билецкие на три дня они поменялись с семьей Соловых из Валенсии.Билецкие на три дня они поменялись с семьей Соловых из Валенсии.Фото: скриншот видео
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Единственная в Сибири женщина-кузнец Анна Билецкая со своим мужем Евгением и их девятилетней дочерью Людой приняли участие в реалити-шоу телеканала «Ю» «Обмен домами». На три дня они поменялись с семьей Соловых из Валенсии своим домом, работой и хобби.

- Я была зарегистрирована на сайте CouchSurfing, где путешествующие люди могут останавливаться на пару ночей у незнакомцев или обмениваться домами. В июле представитель телекомпании «Ю» предложила принять мне участие в съемках программы «Обмен домами», - рассказывает Анна. - Съемки проходили в сентябре. Мы понимали, что отправимся в Валенсию, но до последнего не знали, где нам предстоит жить. Оказалось, что мы поменялись местами с семьей, которая живет на яхте и путешествует по Средиземному морю.

ОБМЕН ДОМАМИ 4 ВЫПУСК ФРИЛАНСЕРЫ НА ЯХТЕ ПРОТИВ КУЗНЕЦОВ!..

По правилам программы, каждая семья должная оставить другой семье сумму, на которую можно будет питаться и развлекаться три дня. Соловые оставили Билецким 400 евро – порядка 30 тысяч рублей. Билецкие же решили, что одной тысяч рублей на три дня заморским гостям хватит.

В испанском городе Билецкие ходили в море, рыбачили, посещали рынок, пробовали моллюсков и морских ежей, а также разговаривали с местными жителями на испанском языке с добавлением русских и английских слов. Соловые, в свою очередь, впервые прикоснулись к искусству ковки, а также попытались подоить козу Яну. О том, как семьи справились с испытаниями, вы можете узнать из сюжета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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