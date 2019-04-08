2019-04-08T09:29:27+03:00
Общество

«С удивительной любовью и теплом»: Алексей Булдаков о детстве на Алтае

Актер незадолго до своей кончины дал интервью программе «Лица» [видео]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алексей Булдаков на Шукшинских чтенияхАлексей Булдаков на Шукшинских чтенияхФото: Олег УКЛАДОВ
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Российский актер театра и кино Алексей Булдаков незадолго до своей кончины в интервью программе «Лица» рассказал о своем детстве в алтайском селе. Напомним, актер скончался 3 апреля в возрасте 68 лет.

Лица Гость Алексей Булдаков 1 декабря 2018 год.Видео ГТРК Ингушетия

Алексей Булдаков родился в 1951 году в многодетной семье в селе Макаровка Ключевского района. Из пятерых детей он был предпоследним.

«Я родился в деревне. Две старшие сестры, потом старший брат, я и затем младший брат. Деревня - она, как говорится, всегда своей жизнью жила. Хозяйство было: корова, поросенок, бараны. Это довольно скромно, хотя семья была большая», - рассказал актер.

Булдаков признался, что вспоминает детство с «удивительной любовью и теплом». Он никогда не забывал свои корни и навещал родственников на Родине. Как ранее рассказывал брат актера Владимир Бойко, последний раз он приезжал на Алтай зимой и планировал вернуться в конце мая.

«Вот это солнце, простор, воздух, лужи после дождя, когда я бегал босиком. Ностальгия у меня до сих пор. Там остались сестры, двоюродные братья. В деревне каждый второй – родственник», - отмечал Алексей Булдаков в интервью.

Как сообщила жена брата Булдакова, похороны актера состоятся 8 апреля в Москве (11:00 по мск. времени). Проводить в последний путь нашего земляка отправились его брат Владимир Бойко и племянник. Актер будет покоиться на Троекуровском кладбище.

За свою долгую жизнь он снялся во множестве различных кинокартин. Но известность актеру принесла главная роль в фильме «Особенности национальной охоты».

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Звезда фильма "Особенности национальной охоты" скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб.

О смерти актера сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов. По его словам, у Алексея Булдакова оторвался тромб. Это и стало причиной смерти звезды (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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