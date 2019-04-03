Алексей Булдаков об Алтае: «Душа просится домой!»

В среду, 3 апреля, стало известно о скоропостижной смерти известного актера Алексея Булдакова. 26 марта ему исполнилось 68 лет. По словам врачей, причиной стал оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков родился в Алтайском крае в селе Макаровка. На малой родине у него остались близкие.

- Мы созванивались с ним в марте, я поздравлял его с днем рождения. Поговорили про дела, про его работу, в конце мая хотел сюда на Алтай с сыном прилететь, родину свою показать, дом, где рос, с родней познакомить. Нас, двоюродных, его сын Иван еще не видел. Вот, не успел...теперь придется знакомиться по-другом. На похоронах увидимся, - рассказал его брат Владимир Бойко. – Он никогда не забывал свою родину. Приезжал почти каждый год. В последний раз был по зиме здесь, они в Белокурихе кино снимали. Заехал к нам всего на несколько часов и в тот же вечер должен был ехать в Казахстан.

На одной из встреч с земляками Алексей Булдаков говорил, что душа всегда просится домой. По словам брата, он мечтал вернуться на родину, построить дом.

- Конечно, это было все не всерьез. Что ему тут делать? Деревня опустела, работу нет, это была скорее ностальгия, всех тянет домой, - рассказал брат актера.

«Ну вы, блин, даете!»

Алексей Булдаков часто выступал почетным гостем Шукшинских чтений. Его появление на празднике всегда было чем-то особенным. Люди встречали его как народного героя. Однажды он приехал, его окружила толпа поклонников. Каждый хотел пожать руку, попросить автограф или просто сказать: «Добро пожаловать!»

После официальных мероприятий он общался с земляками. Для него это имело большое значение. Как-то он приехал на 80-летие родной деревни, хотя в поселке осталось всего-то пять домов...

- Вы бы видели, что тут творилось, когда она приезжал в деревню. Тут столько народу собиралось со всей Сибири! И как только они узнавали, не пойму. Мы по нескольку дней почти не спали, потому что гости все ехали и ехали – из Барнаула, Новокузнецка, Новосибирска.. Это каждого же надо встретить, стол накрыть. Люди его очень любили, - говорит брат Булдакова Владимир.

Алексей Булдаков ходил в школу в селе Петухи. Когда ему удавалось приехать домой, он всегда заходил туда.

- Он никогда не отказывал, когда мы звали его к нам на классный час. Детям он всегда говорил, что его тянет на родину, что дом – это очень важно. Конечно, его все любили здесь, он был очень открытым человеком, располагал к себе с первых минут, - рассказала учительница петуховской школы Ирина Сниткина.

Из воспоминаний

Оксана Бассауэр, редактор "КП-Барнаул" в 2005-2013 годы:

- Мы познакомились в 2006-ом. Я тогда только полгода отработала в "Комсомолке". Пригласили на передачу Андрея Малахова, посвященную Михаилу Евдокимову. Тогда вышло мое интервью с Галиной Николаевной - первое после аварии.

И вот сидим в комнате для гостей. Алексей Иванович очень скромно, вместе с остальными гостями, приглашенными на разные темы программы "Пусть говорят", выпуски которых снимали в этот же день, пил чай из пластикового стаканчика.

Спросил у меня:

- А вы откуда?

Говорю:

- Алтайский край.

Он:

- О! Землячка!

Поговорили. Нас пригласили в студию. "Отстрелялись" на программе. Я была бойкой. Редактор Лиза предупредила: чтобы Малахов меня не смутил, надо быть активной. Я и была.

После программы Алексей Булдаков подошел ко мне и говорит:

- Слушай, меня называют генералом, а ты - генеральша.

- Я всего лишь майор, - смеюсь.

Только я для фото всех собрала: и Виктора Сиднева, и хирурга, спасшего Галину Николаевну, Евгения Сафонова, и одного из руководителей ГУ ГИБДД Виктора Кузина:

Участники программы.Фото: Оксана БАССАУЭР

А Алексей Иванович потом говорит, буду на Алтае, ты меня найди, буду рад видеть.

Грустно теперь... Светлая память доброму человеку!

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