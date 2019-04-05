В Барнауле родился мальчик без ануса

Алтайские врачи спасли жизнь новорожденному, который родился с патологией – отсутствием анального отверстия. Практически из родильного зала малыша экстренно перевели в операционную, ведь он находился на грани жизни и смерти.

Экстренная операция

За сложную операцию взялся заместитель главного врача по хирургии алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Юрий Тен. Он единственный в Барнауле, кто занимается такими случаями. Также подобные операции делают на Урале и в Иркутске.

– С такой патологией ребенок живет несколько дней, поэтому счет шел на часы. Мальчик появился на свет неделю назад, а операцию мы сделали на вторые сутки после его рождения. Хирургическое вмешательство проводилось экстренно под наркозом, – рассказывает Юрий Тен.

Причина такой патологии - полиэтиологическая, то есть почему ребенок родился без заднего прохода, сказать не возможно.

– Это может быть последствием плохой экологии или каких-либо внутренних нарушений. Возникает она внутриутробно в первые недели жизни плода. Увидеть такую патологию у ребенка в утробе – практически невозможно, – рассказывает Юрий Васильевич. – То есть у новорожденного нет участка толстой кишки, а в данном случае еще и прохода. Во время операции формируется колостома, то есть выводят кишку наружу. В данном случае удалось одновременно сформировать кишку и задний проход.

По словам врача, одномоментная операция позволит в будущем не проводить радикальную хирургическое вмешательство – ребенок будет расти и развиваться, как и его сверстники.

– За последние восемь лет в Алтайском крае провели только четыре подобные операции. Однако случаев, когда дети рождаются с подобной патологий, больше 10-12 в год, – подчеркивает Тен.

Операция заняла чуть больше часа. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо – без проблем кушает и ходит в туалет. Уже на следующей неделе ребенок и маму выпишут домой.

Кстати, в начале этого года врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства спасли жизнь еще одному новорожденному. Ребенок не мог кушать, потому что его пищевод слепо заканчивался и не имел ничего общего с трахеей. Сложную эндоскопическую операцию ему сделали на третьи сутки после рождения. Мальчик растет и развивается, но уже без патологии.

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