На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы

13 Февр. 08:35 2019-02-13T08:35:02+03:00

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В алтайском центре охраны материнства и детства провели сложнейшую операцию - малышу удалили грыжу диафрагмы. Это был врожденный дефект, который грозил остановкой дыхания.

Детские хирурги провели сложнейшую операцию в Барнауле.Видео: Наши новости

Как сообщает телеканал «Наши новости», младенца сразу после рождения в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Ребенку тяжело было дышать, кожа была синюшной, и он не мог нормально кушать.

- При таком дефекте смертность достигает 50 процентов и выше, - говорит Юрий Тен, зам. главного врача по хирургии центра. – Дело в том, что все кишки находятся в плевральной полости. Легкое сжимается, и получается, что дышать нечем, сердце плохо работает.

Через две недели после рождения мальчику сделали операцию малоинвазивным методом – через небольшие проколы вернули на место органы, тем самым освободив место для сердца и раскрытия легких. Такая операция в детской хирургии, по словам Юрия Тена, считается одной из самых редких и сложных. В год их проводят не более шести.

А малыша тем временем готовят к выписке – сейчас его органы работают как положено.

ИСТОЧНИК KP.RU