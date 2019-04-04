2019-04-03T18:55:53+03:00
Общество

Ледоход на Оби в районе Барнаула начнется 9 апреля

Такую дату называют алтайские гидрологи
БОРЗОВ Денис
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Ледоход на ОбиЛедоход на ОбиФото: Олег УКЛАДОВ
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Обь в районе Речного вокзала Барнаула уже начала вырываться из подо льда – у берегов появились закраины. А это значит, что совсем скоро жители краевой столицы смогут понаблюдать за ледоходом.

- Вскрытие Оби прогнозируется в районе Барнаула 9 апреля, плюс-минус пять дней, - говорит начальник отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

Весна наступила теперь не только по дате, но и по погоде. В Барнауле наблюдается благоприятный температурный режим. Уровень Оби сейчас 107 см, за 24 часа вода поднялась на 30 см. Несколько дней до этого наблюдался стабильный рост на 15-20 сантиметров. Поэтому, как утверждают специалисты, Обь может вскрыться даже раньше, чем планировалось. В других районах Алтайского края реки Чарыш и Алей уже освободились ото льда. Со дня на день к ним присоединится Чумыш, который на данный момент вскрылся лишь рядом с Заринском.

Спасательные службы призывают жителей быть благоразумными и не выходить на лед.

- Апрельский лед, пропитанный растаявшим снегом, непрочен и коварен. Ночные и утренние морозы создают на рассвете иллюзию полной безопасности, но теплый солнечный день резко меняет картину ледяной обстановки, - предупреждают в МЧС.

Справка КП

Когда начинались ледоходы в Барнауле

В 2018 году Обь освободилась ото льда 8 апреля, в 2017 году - 14 апреля, в 2016-м - 5 числа того же месяца, в 2015-м - 15 апреля, в 2014-м - 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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