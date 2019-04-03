Впечатляющее видео: Спасатели очищают реку ото льда на Алтае

Спасатели опубликовали видео, снятое во время работ по расчистке русла реки в селе Теньга Республике Алтай. В регион пришла весна и талая вода могли затопить деревню.

Ликвидация затора в селе Теньга..

По состоянию на 1 апреля, под угрозой подтопления находились 22 домовладения и два магазина. В 13 домах вода стояла в подполье, в одном случае вода зашла в дом, другим повезло больше – там были подтоплены только приусадебные участки.

Все произошло из-за того, что в феврале, когда стояли 40-градусные морозы, лед выдавил речную воду. В результате под мостом образовался затор, не дающий талой воде уходить по руслу реки.

С помощью техники лед удалось разбить. На месте работала большая группировка людей, больше 90 человек – спасателям помогали местные жители, чтобы быстрее справиться с задачей, и угроза подтопления миновала.

- В результате проведенных работ обстановка стабилизировалась. Поступление воды в жилой сектор прекращено. Река вошла в русло. По состоянию на 16.00 3 апреля вода откачена из всех домовладений, - сообщает региональное управление МЧС.