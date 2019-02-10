2019-02-10T08:32:20+03:00
Происшествия

Алтайскую деревню затопило речной водой в мороз

Лед на реке выдавил воду, которая залила машины, дома, погреба и сено
Иван ОЛЕКСЮК
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Лед на реке выдавил воду, которая затопила машины, дома, погреба и сеноЛед на реке выдавил воду, которая затопила машины, дома, погреба и сено
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ЧП произошло в селе Теньга в Онгудайском районе 9 января. Из-за ударивших морозов лед выдавил речную воду, которая пошла в деревню, затапливая имущество людей.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

По словам местных жителей, вода не ушла по руслу реки, из-за замерзшего под мостом льда.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

- Наледь нашла себе единственный выход - в село. Вода бежит по центральной дороге, затапливая на своем пути огороды людей и все, что в них находится – машины, дома, погреба, сено! Люди своими силами расчищают колеи, - рассказала жительница Республики Алтай Влада Садрашева.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Как рассказали в республиканском управлении МЧС, ситуация находится на контроле.

- В селе наблюдается выход наледных вод, в одном месте вода перетекает через дорожное полотно. В селе работает привлеченная местной администрацией тяжелая техника – экскаваторы, грейдеры. Также отогревается лед, чтобы дать воде проход. Захода воды в дома нет, - рассказала представитель ведомства Светлана Ляшко.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Надо отметить, что в республике много мелких рек, и явление выхода воды в морозы – характерное для региона. В МЧС отметили, что вода выходит постепенно, как правило, жители успевают спасти свое имущество.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

ИСТОЧНИК KP.RU

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