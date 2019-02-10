Алтайскую деревню затопило речной водой в мороз

ЧП произошло в селе Теньга в Онгудайском районе 9 января. Из-за ударивших морозов лед выдавил речную воду, которая пошла в деревню, затапливая имущество людей.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

По словам местных жителей, вода не ушла по руслу реки, из-за замерзшего под мостом льда.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

- Наледь нашла себе единственный выход - в село. Вода бежит по центральной дороге, затапливая на своем пути огороды людей и все, что в них находится – машины, дома, погреба, сено! Люди своими силами расчищают колеи, - рассказала жительница Республики Алтай Влада Садрашева.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Как рассказали в республиканском управлении МЧС, ситуация находится на контроле.

- В селе наблюдается выход наледных вод, в одном месте вода перетекает через дорожное полотно. В селе работает привлеченная местной администрацией тяжелая техника – экскаваторы, грейдеры. Также отогревается лед, чтобы дать воде проход. Захода воды в дома нет, - рассказала представитель ведомства Светлана Ляшко.

Фото со страниц сообщества "Республика Алтай Онлайн" Влады Садрашевой

Надо отметить, что в республике много мелких рек, и явление выхода воды в морозы – характерное для региона. В МЧС отметили, что вода выходит постепенно, как правило, жители успевают спасти свое имущество.