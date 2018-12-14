2018-12-16T09:01:04+03:00
Политика

Отец Марии Бутиной объяснил признание вины своей дочери

Он по-прежнему убежден, что обвинения в ее адрес беспочвенны
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Отец Марии Бутиной объяснил признание вины своей дочериОтец Марии Бутиной объяснил признание вины своей дочериФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Марии Бутиной, которая раньше жила в Барнауле, а теперь находится в одной из американских тюрем по обвинению в шпионаже, пришлось частично признать свою вину. Многие считают, что она пошла на это, чтобы смягчить наказание.

Ранее мы уже писали о том, что 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщает телеканал CNN, сегодня обвиняемую доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет – с 2015 по 2018 годы.

Отец арестованной россиянки Валерий Бутин прокомментировал решение своей дочери:

– Этим процессом занимаются ее адвокаты. Это их стратегия, их тактика. Это признание вины – достаточно условное. В той части, как это интерпретирует американская сторона, якобы США нанесен ущерб. На самом деле ни дочь, ни мы, не считаем, что она наносила какой-то ущерб. В мыслях такого не было. Были совершенно благородные помыслы и действия по налаживанию отношений. Опасения есть всегда. Все зависит от суда, от судьи. Она единолично принимает решения. Как мы можем заглянуть в ее голову?

Напомним, что власти США задержали Марию Бутину в июле 2018 года. Ее обвиняют в том, что она, находясь в США по студенческой визе, тайно работала на российское правительство. По данным следствия, россиянка якобы лоббировала интересы России через различные американские организации, в том числе Национальную стрелковую ассоциацию. Кроме того, ей вменяли в вину, что она вступила в сговор с высокопоставленным политиком, который проходит в расследовании под кодовым именем «американец №1». Якобы через него Бутина пыталась установить «неофициальный канал связи» между республиканцами и Москвой. Как предполагают СМИ, речь идет о 56-летнем политтехнологе Поле Эриксоне. Пола и Марию связывали не только деловые, но и личные отношения.

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