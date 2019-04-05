2019-04-05T07:46:47+03:00
Звезды

Жители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-Гуркина

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-ГуркинаЖители Алтайского края смогут увидеть уникальную картину Чорос-ГуркинаФото: Анна СЕМИНА
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Уникальную работу первого профессионального сибирского художника Григория Чорос-Гуркина после реставрации выставят в Алтайском государственном краеведческом музее.

Как пишет «АиФ на Алтае», картина, на которой изображен куст маральника, долгое время хранилась в фонде музея и никогда не выставлялась.

По словам директора музея Натальи Вакаловой, Григорий Чорос-Гуркин на своих полотнах изображал алтайские маки, кедр и многое другое.

Работы художника отреставрировали на средства правительства Алтайского края. Одна из них особенно хорошо вписывается в концепцию предстоящего праздника «Цветение маральника», который состоится 1 мая. Как отметила Наталья Вакалова, этой работе больше ста лет. Она была написана в 1916 году.

Кстати, картину можно будет увидеть не только в музее, но и на «Бирюзовой Катуни», где и будет проходить тематический праздник. Экспозиция откроется 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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