2019-03-31T17:14:33+03:00
Общество

С 1 апреля в Алтайском крае проиндексируют социальные пенсии

Надбавку получат свыше 72 тысяч человек
Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае повышение коснется 77 766 человек, из которых 72 600 - получатели социальных пенсий.В Алтайском крае повышение коснется 77 766 человек, из которых 72 600 - получатели социальных пенсий.Фото: Дарья САВЕНКО
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Социальные пенсии и пенсии по возрасту будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года на 2%. В Алтайском крае повышение коснется 77 766 человек, из которых 72 600 - получатели социальных пенсий.

Ежегодное повышение

Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению повышаются раз в год, с 1 апреля, настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил 8 483 рубля. Таким образом, за 2018 год он вырос на 2%. Следовательно, настолько и увеличатся эти виды пенсий. В результате повышения размер средней пенсии возрастет до 9 266 рублей.

Социальные пенсии назначаются нетрудоспособным людям, не имеющим необходимого для назначения страховой пенсии страхового (трудового) стажа и приравненных к нему периодов: гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно), инвалидам, инвалидам с детства, детям-инвалидам и некоторым другим категориям граждан.

Прибавка военнослужащим

Также повышаются все выплаты, установленные исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

- военнослужащим и членам их семей;

- участникам Великой Отечественной войны;

- людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.

Кому еще полагается прибавка?

Кроме того, повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий. Так, средний размер пенсии детей-инвалидов увеличится на 288 и составит 14 705 рублей, а инвалидов с детства первой группы на 292 рублей и получать они будут 14 900 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 270 рублей - до 13746 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 232 рубля - до 11852 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 346 рублей и составит в среднем 17652 рубля.

Справка

В Алтайском крае расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят свыше 15 млн рублей в месяц или более 141 млн рублей до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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