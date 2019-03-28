2019-03-28T09:27:12+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Алтайском крае не достигает даже 10 тысяч рублей

А по итогам четвертого квартала 2018 года он и вовсе снизился
Дарья САВЕНКО
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Прожиточный минимум в Алтайском крае равен 9 334 рубля на одного человека.Прожиточный минимум в Алтайском крае равен 9 334 рубля на одного человека.Фото: Дарья САВЕНКО
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Прожиточный минимум в Алтайском крае по итогам четвертого квартала 2018 года в среднем составил 9 334 рубля на одного человека. Чуть больше – 9 761 рубль – для трудоспособного населения, 8 003 рубля – для пенсионеров и 9 602 рубля – для детей.

Между тем, величина прожиточного минимума за четвертый квартал меньше третьего на 226 рублей или 2,4%. Как пояснили в пресс-службе регионального управления по труду и занятости населения, обусловлено это снижением цен на столовые корнеплоды на 44,2% и фрукты на 9,1%. Снижение прожиточного минимума произошло в целом по России и регионам Сибири.

Справка КП

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Ее величина необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и других выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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