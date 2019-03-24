Чтобы вылечиться от туберкулеза, нужен миллион рублей

К сожалению, в Алтайском крае заболевших туберкулезом в два раза больше, чем в других регионах России. Эта опасная инфекция поражает и взрослых, и, что самое обидное – детей. О том, как и кто их лечит, рассказала руководитель Алтайского отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Туберкулез – болезнь бедных?

- От туберкулеза не застрахован никто, беда может случиться с любым ребенком. Но все же больше подвержены инфекции дети из неблагополучных семей, где родители страдают алкоголизмом, где существуют условия антисанитарии, где ребенок не получает полноценного питания. В таких случаях иммунитет неустойчив, ослаблен, а риск заражения велик.

Как заражаются

- Дети чаще всего заражаются от взрослых. И это может произойти где угодно. Например, если человек с открытой формой туберкулеза проедет в общественном транспорте, палочка коха в этом месте остается активной в течение двух часов. И у пассажиров есть риск заразиться, особенно у тех, чей иммунитет снижен. Также в особой зоне риска – дети.

Где лечат

- В крае работает пять детских учреждений, специализирующихся по данному заболеванию – это детские отделения в туберкулезных больницах Рубцовска и Бийска, детская туберкулезная больница в Барнауле, краевой детский туберкулезный санаторий, а также краевой детский противотуберкулезный диспансер. Благодаря своевременной профилактике и принудительному лечению открытой формы туберкулеза взрослых, число заразившихся уменьшается.

Сколько денег нужно на лечение

- Цена лечения целиком зависит от стадии. Если на первичной все может обойтись незначительной суммой, то открытая форма инфекции требует огромных вложений - около миллиона рублей и более. Именно во столько обходится государству обеспечение лекарствами больных.

Сколько времени нужно лечиться

- Туберкулез — сложное и коварное заболевание, иногда для полного восстановления здоровья ребенка нужны годы. Причем нужно понимать, что это инфекционное заболевание, лечение которого проходит в закрытых медучреждениях. А это значит, что в больнице ребенок может находиться до одного года, он проходит процедуры, находясь в изоляции от родителей, видит ежедневно лишь сотрудников медицинского учреждения. И это огромный стресс для детей. Поэтому очень важно, чтобы кроме усилий врачей, дети получали положительные эмоции. Если ребенок хандрит, грустит, ему сложнее идти на поправку.

Кто поддерживает

Алтайское краевое отделение детского фонда старается создать благоприятную обстановку, общественникам помогают студенты медицинского университета. В Барнауле посильную поддержку оказывает инициативная группа Анны Ведлер – она организует праздники в туберкулезной больнице и санатории. В Бийске тубинфицированных детей часто навещает волонтерский отряд «Земляки».

Дети из неблагополучных семей часто нуждаются в сезонной одежде. Проблему помогают решить неравнодушные – несколько фирм Барнаула передали в Алтайское краевое отделение РДФ более 500 новых детских вещей на сумму более 200 тыс. руб

Как не заболеть

- Нужно соблюдать меры профилактики, также необходимо полноценное питание с большим количеством мясных, молочных продуктов, круп и овощей. Обязательны прогулки на свежем воздухе, поддержание здорового образа жизни

Не пропусти!

26 марта в 16.30 в концертном зале оркестра «Сибирь» (пр. Ленина, 7) пройдет мероприятие, посвященное 15-летию алтайской программы «Нет – детскому туберкулезу!» Там наградят лучших медицинских работников, расскажут о меценатах – людях, которые оказывают регулярную солидную помощь детям в борьбе с тяжелым заболеванием. Всех желающих приглашают на концерт.

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