Самые красивые актрисы Барнаула: фотоподборка

Каждый раз выходить на сцену в новой роли, перевоплощаться в другого человека и при этом не терять своей индивидуальности. Красивыми их делает не сценический грим, а любовь к профессии и горящие глаза. «Комсомолка» собрала 10 самых ярких театральных актрис Барнаула.

Алтайский краевой театр драмы

Анна Бекчанова

Анна Бекчанова. Фото предоставлено Алтайским драмтеатром

В 2012 году окончила Алтайский институт культуры, а после сразу была зачислена в краевой театр драмы. Анна - мастер перевоплощений, она сыграла множество ролей - от душистого горошка в комедии «Сон в летнюю ночь» до королевы в сказке «Двенадцать месяцев».

Екатерина Боярова

Самая молодая актриса драмтеатра попала в труппу летом прошлого года, но уже успела продемонстрировать свое мастерство в разных сценических амплуа. Девушка мечтает сняться в фантастическом фильме и объехать весь мир.

Татьяна Данильченко

djil_tener Татьяна Данильченко

За свою творческую карьеру девушка сыграла более чем в 20 ролях. Татьяна обожает свою профессию. Пишет стихи, поет, а еще увлекается игрой в волейбол, катается на сноуборде и имеет юношеский разряд по туризму.

Анна Кушнир

Анна Кушнир. Фото предоставлено Алтайским драмтеатром

В драмтеатре Анна служит с 2012 года. В тямбаре «Никио и Великий самурай» она исполняла главную роль, а в завораживающем спектакле «Темные аллеи» играла Наденьку. Эта милая девушка способная растопить сердце даже самого искушенного зрителя.

Молодежный театр Алтая

Анастасия Воскобойник

anastasiavoskoboinik Анастасия Воскобойник

За 1,5 года работы в МТА Анастасия перевоплощалась и в веселую Бабку Ёжку, и в дерзкую разбойницу, и в самоуверенную Дуню Раскольникову. Молодая актриса и вне сцены приковывает взгляды своей яркой внешностью.

Наталья Сляднева

Девушка окончила Новосибирский государственный театральный институт в 2014 году. Актрисе всего 26 лет, а она уже успела поработать в двух театрах Барнаула. Наталья любит животных, юмор, русских поэтов и готовит разные вкусные блюда.

Анастасия Данилова

anastasiyadani1ova Анастасия Данилова

В 2018 году Анастасия с красным дипломом окончила Алтайский институт культуры и сразу пошла работать по любимой специальности. Девушка играла в спектаклях по произведениям Толстого, Гончаровой, Достоевского, Островского и многих других. Также Анастасия является артисткой Дома актера на Алтае.

Алтайский государственный музыкальный театр

Ксения Ильина

Актриса и солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра (сопрано). Ксения участвует в различных профессиональных проектах, является лауреатом IV Всероссийского конкурса художественного слова в номинации «Проза». Девушка любит поэзию, музыку и обожает свою работу.

Юлия Пермякова

ipermiak Юлия Пермякова

Артистка работает в музыкальном театре уже много лет. Девушка выходила на сцену более чем в 30 разных образах. Не так давно у Юли родился сын.

Мария Евтеева

mary_evteeva Мария Евтеева

Девушка обучалась в Новосибирской государственной консерватории им. Глинки и в Саратовской государственной консерватории им. Собинова. Мария любит участвовать в различных музыкальных конкурсах, на которых всегда занимает призовые места. В музыкальном театре служит с 2016 года.