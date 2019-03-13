2019-03-13T10:54:02+03:00
Общество

Ставь лайк: выбираем «Мисс Исторический факультет АлтГУ-2019 - онлайн»

Голосование продлится по 26 марта
САПОЖКОВА Александра
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Конкурс «Мисс Исторический факультет АлтГУ-2019 - онлайн»Конкурс «Мисс Исторический факультет АлтГУ-2019 - онлайн»
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Семь прекрасных девушек-студенток 27 марта будут бороться за звание «Мисс Исторический факультет АлтГУ-2019».

Ежегодный конкурс красоты, ума и таланта состоится в клубе «Che Guevara» (начало в 20 часов). А с 13 марта на сайте «Комсомольской правды» запущено голосование за звание «Мисс Исторический факультет АлтГУ-2019 - онлайн». Вы можете отдавать свои голоса очаровательным участницам каждый день, по 26 марта. Имя онлайн-победительницы назовут 27 марта в клубе «Che Guevara».

Напоним, что по 2 апреля продолжается конкурс "Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ - онлайн". Поставить лайки понравившимся парням и девушкам вы можете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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