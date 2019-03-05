3 апреля в клубе-баре «Che Guevara» состоится финал конкурса ума, красоты и талантов "Мисс и Мистер строительно-технологического факультета"!

Это мероприятие проводят активисты факультета Алтайского техуниверситета уже более девяти лет. Участники активно готовятся к финалу: проходят различные образовательные тренинги и мастер-классы, ставят творческие визитки и учат с хореографами постановочные номера.

В этом году участие в мероприятии примут шесть девушек и шесть юношей. На нашем сайте мы выбираем «Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ - онлайн". Голосование продлится по 2 апреля. Поддержите участников!