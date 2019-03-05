2019-03-05T10:39:34+03:00
Общество

Выбираем "Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ - онлайн"!

Голосование продлится по 2 апреля
САПОЖКОВА Александра
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"Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ""Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ"
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3 апреля в клубе-баре «Che Guevara» состоится финал конкурса ума, красоты и талантов "Мисс и Мистер строительно-технологического факультета"!

Это мероприятие проводят активисты факультета Алтайского техуниверситета уже более девяти лет. Участники активно готовятся к финалу: проходят различные образовательные тренинги и мастер-классы, ставят творческие визитки и учат с хореографами постановочные номера.

В этом году участие в мероприятии примут шесть девушек и шесть юношей. На нашем сайте мы выбираем «Мисс и Мистер строительно-технологического факультета АлтГТУ - онлайн". Голосование продлится по 2 апреля. Поддержите участников!

ИСТОЧНИК KP.RU

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