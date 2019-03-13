Заканчиваем год без троек!

Наконец-то пришла долгожданная весна. Приподнятое настроение, на улице тепло, на душе спокойно. Но так-ли беззаботно чувствуют себя родители школьников? Для них приход весны означает конец учебного года! Если осенью еще были надежды и мечты о светлом будущем, то в конце третьей четверти – паника! Как, а главное, когда успеть помочь своему ребенку?! Времени осталось катастрофически мало, а вот нерешенных проблем в учёбе накопилось много.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Специально разработанные курсы позволяют научиться не просто быстро читать, а понимать текст с высокой скоростью, быстрее воспринимать поток информации. Экспресс-формат курсов – всего 10 занятий – позволит вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля АхмадуллинаФото: из архива компании

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит сообщить приятные новости!

- Для детей, с плотным графиком учёбы мы предлагаем в период с 23 по 31 марта пройти тренинги в формате ИНТЕНСИВ, - рассказывает Ольга. – Чтобы весенние каникулы не прошли даром, и ваш ребенок смог сделать качественный рывок в учебе!

Если есть какие-то сомнения или стало просто любопытно, то специально для вас 20 марта по новому адресу ул. Взлётная, д.23 пройдёт серия бесплатных открытых уроков. Дети от 4 до 17 лет смогут получить практический опыт и пройти тестирование, чтобы оценить текущий уровень развития. Родители и дети познакомятся с опытным и дружным коллективом. Всем участникам открытого урока предоставляется приятная скидка на любой выбранный курс!

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Подробная информация и запись на открытый урок по тел. (3852) 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля АхмадуллинаФото: из архива компании

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля Ахмадуллина

• Обучение чтению

• Техника чтения

• Скорочтение

• Скоросчет

• Каллиграфия

• Развитие памяти

Результат всего за 10 занятий!

http://barnaul.turboread.ru/courses/

https://www.instagram.com/turboread_brn/

Адреса: пр-т Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23; тел. 57 – 16 – 06

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