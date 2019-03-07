Повелитель холода в одних трусах поздравит жительниц Барнаула с 8 марта

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, который называет себя Повелителем холода, сейчас находится в турне. Он готовится к своему уже 12-му по счету мировому рекорду. В наш город заехал в гости по пути, чтобы лично продемонстрировать свои таланты.

Его миссия благородна – на мотопараплане поздравить жительниц города с 8 марта! По своей традиции, летать Повелитель холода будет в одних трусах. Также в последний день масленицы,10 марта, Олег Резанов продемонстрирует свои необычные способности барнаульцам на ВДНХ. Ему предоставят емкость со льдом, в которой он просидит несколько минут, конечно же, раздетый. Подобный эксперимент будет проводиться во второй раз. Впервые Олег сделал это на шоу первого канала «Я могу», тогда во льду он просидел 5 минут, за что получил море аплодисментов и денежный приз.

- Я тренируюсь холодом, но это не главное, ключ к решению этой задачи не в холоде, а в изменении реальности. Я тренируюсь именно менять реальность, работаю со своим подсознанием, энергией. Использую разные техники, объединяю их в одно. В этом состоянии я трансформирую свою жизнь и учу этому других, - говорит Повелитель холода.

Еще 24 года назад Резанов был кадровым военным, но после того, как у него парализовало правую ногу, его отстранили от службы. Врачи разводили руками и предлагали операцию. Тогда Олег начал закаляться, обливался ледяной водой из колодца и вскоре забыл про болезнь. За это время, по словам мужчины, он больше не обращался к врачам и вообще не болел.

Свой последний рекорд экстремал совершит 23 марта под Якутском. Повелитель холода в одних плавках прыгнет с парашютом с высоты 4 км. С учетом ускорения температура воздуха на момент полета будет около минус 120 градусов! По словам Резанова, в своем подсознании он уже успешно совершил прыжок, поэтому волноваться за него не стоит.

Этот рекорд станет последним, так как является самым сложным из того, что может показать экстремал. В дальнейшем Олег Резанов планирует больше времени проводить с семьей, у него жена и шестеро детей. А также продолжит удивлять россиян своими подвигами, но уже в другом формате.

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