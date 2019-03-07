2019-03-07T12:13:36+03:00
Досуг

Куда сходить 8 марта 2019 года в Барнауле: лучшие места для отдыха

"Комсомолка" составила список мест, куда можно сходить 8 марта 2019 года в Барнауле
Юлия ЕВГРАФОВА
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Где отметить 8 марта 2019 года в БарнаулеГде отметить 8 марта 2019 года в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
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Мастер-класс по живописи в арт-галерее «Бандероль» (5+)

Где: Арт-галерея «Бандероль», Пролетарская, 139 тел.72-14-10

Когда: 8 марта в 11:00

Цена за вход: Взрослый МК от 1200, детский МК от 400

Мастер-класс по живописи 8 марта 2019 года в Барнауле подойдет как взрослым, так и детям. Каждый участник сможет сам выбрать тему своей будущей картины. В стоимость входят все необходимые материалы (холст, краска, кисти), а также помощь профессионального художника. Организаторы мастер-класса обещают «милые приятности» в этот праздник всем участницам.

Фильм «Любовницы» (16+)

Где: Pioneer Cinema, пр. Ленина, 102в, тел. 59-04-12

Когда: 8 марта, сеансы с 12:40 до 20:30

Цена за вход: от 200

В одном из московских баров встречаются – студентка, медсестра и актриса. За разговором они узнают, что совсем недавно каждая из них рассталась с женатым мужчиной. У них рождается идея мести своим бывшим, но в процессе реализации коварного плана они понимают, что могут помочь таким же, как и они. Девушки решают разоблачать и наказывать неверных мужей.

Выступление группы «Весло и Каска river band» (18+)

Где: Бар «Эльбрус», Социалистический, 59 тел 8-923-780-79-20

Когда: 8 марта, сбор гостей в 20:00

Цена за вход: Бесплатно

Романтические песни под звуки аккордеона и позитивные эмоции обещает подарить дамам 8 марта 2019 года в Барнауле группа «Весло и Каска river band». А в баре можно будет попробовать крафтовое пиво.

Спектакль «Чертова закуска» (16+)

Где: Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2 тел. 50-35-04

Когда: 8 марта в 17:00

Цена за вход: 300

Спектакль был поставлен по рассказам первой русской юмористки 20 века Надежды Тэффи. Это мистический спектакль в жанре «спиритического спектакля». В центре постановки персонажи «искусители», которых сам автор называет «чертовой закуской».

Выставка «Театр есть искусство отражать» (0+)

Где: Государственный художественный музей Алтайского края, Максима Горького, 16 тел. 50-22-29

Когда: 8, 9, 10 марта с 10:00 до 18:00

Цена за вход: 30

На выставке представлено 13 произведений: 2 графических, 10 живописных и 1 скульптура. Произведения принадлежат разным художникам, они оригинальны и не похожи друг на друга, но объединены общей театральной тематикой. Посетить выставку можно всей семьей.

«Международный женский день» (18+)

Где: Бар-ресторан «Опера», пр. Красноармейский, 36 тел. 59-15-92

Когда: 8 марта, с 21:00

Цена за вход: для девушек вход свободный

В программе 8 марта 2019 года в Барнауле живая музыка, веселые диджеи и зажигательные танцы. Также с вечеринки будет профессиональный фотоотчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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