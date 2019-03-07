Астропрогноз на 8 марта 2019 года: как правильно провести этот день и что нужно дарить

8 марта 2019 года звезды будут благоволить представительницам прекрасного пола! Однако чтобы их действие оказалось наиболее эффективным – приложите и сами хотя бы минимум усилий. Для начала - окиньте этот мир свой ослепительной улыбкой. И тогда позитив к вам точно потянется, словно к магниту!

- Новолуние в ночь на 7-е марта принесло обновление, очищение женской энергии, свежесть и красоту. Это хороший момент для загадывания желаний и их исполнения, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

Что принесет день 8 марта

В этот день Луна будет находиться в положительном аспекте с Юпитером, что способствует укреплению связей между партнерами, гармонизации семейных отношений, удаче в личной сфере. Совместные путешествия, культурные мероприятия наполнят ваши отношения радостью и позитивом.

- Это хорошее время для восстановления утраченных отношений, примирения с кем находитесь в ссоре, обдумывания идей и наведения порядка в мыслях и делах, - считает астролог.

Предостережение

Могут появиться некоторые заминки в общении и восприятии сказанного, так как ретроградный Меркурий будет создавать помехи в изложении своих мыслей и понимании собеседника. Будьте внимательны к словам и не придирайтесь к мелочам, не слушайте сплетен, скорее всего, за ними прячется ложь.

Совет звезд: что подарить женщинам

На 8 марта женские планеты Луна и Венера пройдут по небосклону в гармоничном дуэте, заряжая позитивными эмоциями и яркими чувствами.

- Поэтому будут идеальны подарки, связанные со зрелищами и приключениями. Одним словом, выбирайте то, что подарит яркие эмоции и привнесет в жизнь какие-то новые краски, – говорит Вера Топчеева. – И даже если представительницы прекрасного пола будут проявлять свою независимость и самостоятельность, неожиданный сюрприз или интересное поздравление растопит их душу, а в ком-то даже воспламенит любовь с первого взгляда.