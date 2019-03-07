Два человека погибли при взрыве газа в двухэтажном доме на Алтае
Трагедия произошла 7 марта в поселке Малиновский Завьяловского района – там при взрыве газа погибли две человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сегодня около 9 часов утра в кирпичном частном жилом доме на улице Привокзальной произошел пожар. Когда на место приехали спасатели (13 человек личного состава и шесть единиц техники), открытым огнем горела крыша. Во время пожара произошел хлопок.
Пожар локализовали через 30 минут, а вскоре и полностью потушили. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предположительно, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации либо неисправности газовых приборов.
Газовый баллонФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
На месте погибли два человека, еще двое получили травмы. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в Центральной районной больнице. Возможно, что одну из пострадавших – 19-летнюю девушку – транспортируют в Барнаул. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В Завьяловский район направлена бригада Центра медицины катастроф для оценки ее состояния.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял трагедию в поселке на личный контроль. Глава района Николай Губерт побывал в ЦРБ и выехал в поселок Малиновский. Сейчас там работают следователи и специалисты МЧС.
Как рассказали в пресс-службе СУ СРК по Алтайскому краю, по факту пожара назначена доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU