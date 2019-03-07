Два человека погибли при взрыве газа в двухэтажном доме на Алтае

Трагедия произошла 7 марта в поселке Малиновский Завьяловского района – там при взрыве газа погибли две человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сегодня около 9 часов утра в кирпичном частном жилом доме на улице Привокзальной произошел пожар. Когда на место приехали спасатели (13 человек личного состава и шесть единиц техники), открытым огнем горела крыша. Во время пожара произошел хлопок.

Пожар локализовали через 30 минут, а вскоре и полностью потушили. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предположительно, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации либо неисправности газовых приборов.

На месте погибли два человека, еще двое получили травмы. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в Центральной районной больнице. Возможно, что одну из пострадавших – 19-летнюю девушку – транспортируют в Барнаул. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В Завьяловский район направлена бригада Центра медицины катастроф для оценки ее состояния.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял трагедию в поселке на личный контроль. Глава района Николай Губерт побывал в ЦРБ и выехал в поселок Малиновский. Сейчас там работают следователи и специалисты МЧС.

Как рассказали в пресс-службе СУ СРК по Алтайскому краю, по факту пожара назначена доследственная проверка.

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