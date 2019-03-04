2019-03-04T07:49:58+03:00
Происшествия

Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Бийске

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Бийске Фото: "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Бийске Фото: "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"
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Серьезное ДТП произошло в Бийске накануне, 3 марта. 42-летний водитель автомобиля Toyota Mark II совершил наезд на 28-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина пешеход скончалась в машине «скорой помощи».

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, ДТП произошло в 21 час 10 минут на улице Васильева в районе дома №33. Известно, что водитель с места аварии скрылся. Его удалось разыскать через три часа после ДТП.

В группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» говорится о том, что предполагаемый виновник аварии после наезда на женщину протаранил два автомобиля. Подписчики сообщества в комментариях предположили, что водитель автомобиля Toyota Mark II сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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