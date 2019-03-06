Перевозчики Барнаула не хотят менять старые автобусы

В Барнауле в очередной раз подняли одну из самых острых проблем города – почему не обновляется общественный транспорт. Перевозчики жаловались на нерентабельность – в итоге цены на проезд в Барнауле недавно подняли. А воз, как говорится, и ныне там…

Сейчас в Барнауле около 900 единиц общественного транспорта. Из них 700 – это автобусы большой и средней вместимости и маршрутные такси, еще 200 единиц – это электротранспорт.

- Маршруты обслуживают 28 пассажироперевозящих предприятий. Маршрутная сеть состоит из 81-го маршрута. Из них 69 автобусных и 12 – электротранспорта, - говорит Сергей Щукин, зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

При этом изношенность транспорта составляет 85-90%, но перевозчики не спешат что-то менять.

- На данный момент у нас проблема полного отсутствия обновления подвижного состава автобусов большой вместимости и электротранспорта. Так, стоимость нового трамвая составляет порядка 30 миллионов рублей, автобуса – более девяти миллионов, - поясняет Щукин.

Порочный круг

В частности, у предприятий, занимающихся автобусными перевозками, складывается такая ситуация, что по закону они могут встать на маршрут только после конкурсных процедур. Контракт с ними заключается на три года, после чего может быть не продлен, а автобус, стоимость которого более девяти миллионов рублей, за это время не окупается. Поэтому и возникает такой порочный круг, в котором страдают и пассажиры, и сами предприятия. Причем, по словам Сергея Щукина, такая ситуация, согласно сайту госзакупок, складывается в большинстве муниципалитетах страны.

- Принципы тарифообразования в Барнауле направлены, главным образом, на выполнение социальных функций. В тарифах не учтена инвестиционная составляющая, связанная с обновлением автобусного парка. В этих условиях перевозчики способны только обновлять автобусы особо малой вместимости и со стабильно большим пассажиропотоком, - добавляет зампредседателя профильного комитета.

По Федеральному закону перевозчики такого класса заключают контракты на срок не менее пяти лет. Если они выполняют все требования транспортного законодательства, им автоматически продлевается свидетельство на срок также не менее пяти лет без проведения конкурса. К слову, стоимость той же пассажирской «Газели» начинается примерно от 1 млн 200 тысяч рублей. Соответственно, окупаемость наступит гораздо быстрее.

Пути решения проблемы

Участники круглого стола, который состоялся в Барнауле по этой теме, предложили несколько возможных вариантов решения проблемы. Так, депутат Госдумы Наталья Кувшинова рассматривает положительный опыт некоммерческого лизинга в Крыму. Благодаря этой программе на полуострове не только удалось обновить парк трамваев, троллейбусов и автобусов, но и значительно пополнить его. При этом, что безусловно приятно для жителей и гостей региона, проезд в некоторых случаях составил порядка 15 рублей.

- В начале 2000-х была программа «20х20». По ней построили дороги, жилье, переселили людей из ветхого жилья. И транспорт тогда был весьма неплох. Олег Петрович Яблинский со своим предприятием (ОАО «БарнаулПассажирТранс» – прим.ред.) купил около 100 новых ЛиАЗов. Прошло более десяти лет, и сейчас они должны были бы закупить новые автобусы (т.к. срок службы автобусов 10 лет. – прим.ред.). Однако или экономические ошибки, или ошибки руководства, а может ошибки тарификации привели к тому, что предприятие на сегодняшний день дышит на ладан, - говорит индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев. – Мое предложение – надо придумать и реализовать новую программу, надо с помощью федерации и края составить план мероприятий, чтобы мы могли возродиться и сделать транспорт большим и работоспособным. Силы у нас есть, здоровье тоже, а самое главное – опыт и желание.

По словам перевозчика, его предприятие за последние три года инвестировало в развитие 90 миллионов рублей. Но это только автобусы малой вместимости. Большие, как правило, проходят капитальный ремонт и не более. А для того, чтобы полностью обновить автобусный парк Барнаула, требуется больше 3 миллиардов рублей. Сумма запредельная для нашего города.

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