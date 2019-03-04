Волчата, поросята, соболята: Весной в Барнаульском зоопарке появятся ясли для малышей

Весной в Барнаульском зоопарке появятся звериные ясли. Там будут жить и дружить детеныши тигров, волков, носух и многие другие зверята, которых ждут в этом году.

Как рассказал «Комсомолке» директор зоопарка Сергей Писарев, идея провести эксперимент с яслями появилась после бэби-бума в прошлом году.

Малышей будут помещать в ясли после того, как они начнут кушать самостоятельно.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

- После того, как в зоопарке за один год появились на свет 48 малышей, у нас возникла идея попробовать поселить вместе малышей, которые предположительно родятся в этом году, - рассказывает Писарев. – Мы видели, что в зоопарке существует любовь, а после нее, как правило, появляются дети. Мы рассчитываем на то, что пополнится зоопарк тигрятами, львятами, волчатами, поросятами, оленятами, соболятами и носухами.

В зоопарке за один год появились на свет 48 малышей.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

По словам Писарева, малышей будут помещать в ясли после того, как они начнут кушать самостоятельно.

- Мы хотим посмотреть, как животные разных видов будут уживаться друг с другом – львята с поросятами, соболята с волчатами и т.п. Не исключено, что между кем-нибудь появится дружба, - подчеркнул Писарев.

Располагаться ясли будут на новой территории зоопарка, открытие запланировано весной. По этому случаю там даже проведут праздничное мероприятие.

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