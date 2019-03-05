Масленица-2019 в Барнауле: программа мероприятий

Парк «Центральный»

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 11, тел. (3852) 63-45-75

Когда: 10 марта в 14.00

Проводы зимы с участием ансамбля народной песни «Вечерки» в парке начнутся 10 марта в 12.00. Гостей праздника ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев, призы, подарки, а также бесплатные блины, горячий чай, каша, вкусняшки. В течение дня все желающие смогут принять участие в фотоконкурсе. А в 14.00 на главной сцене праздника состоится прощание с Масленицей и ее сожжение.

Кстати, парк объявил конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Боярыня Масленица»! Авторы лучших чучел получат денежные призы. На кону - 10 тысяч рублей. Если вы решите поучаствовать, то имейте в виду, что высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более двух метров. Она должна быть изготовлена из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре, иметь устойчивую подставку (крестовину, специальную опору или т. п.) и этикетку с указанием фамилии автора. Жюри будет оценивать самобытность масленичных чучел, соответствие традициям (например, чучела должны быть без лиц) и необычный подход (использование нестандартных материалов, техник и т. д.).

Барнаульская крепость

Где: Барнаул, пр. Социалистический, 97, тел. (3852) 36-31-56

Когда: 8, 9 и 10 марта. Начало в 14.00.

Масленичные гулянья в «Барнаульской крепости» продлятся целых три дня! Гости праздника будут знакомиться с обычаями проводов русской зимы, участвовать в танцевальных интерактивах, молодецких забавах и состязаниях. В парке пройдут творческие тематические мастер-классы, конкурс детских рисунков.

- Для творческих гостей будет шанс проявить себя: мы проведем соревнование в мастерстве исполнения масленичных частушек на современные музыкальные ритмы, - рассказывают организаторы.

Также в эти три дня в парке будет работать ярмарка с угощениями и подарками ручной работы. Гостей ждут розыгрыши, подарки и отличное настроение.

Вход в парк «Барнаульская крепость» на праздничную программу свободный. Кстати, в праздничные дни в парке будет действовать единый входной билет для безлимитного посещения аттракционов - 300 рублей и в подарок - традиционное угощение в виде чая и блинчика.

Парк спорта

Где: Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в

Когда: 10 марта в 12.00

«Самая русская Масленица» - именно так организаторы презентуют свой праздник в парке Спорта. В программе - конкурсы и игры от ведущих, выступление творческих коллективов, интерактивные площадки, щедрые угощения, масленичный столб с призами, традиционный русский хоровод и, конечно, сжигание чучела.

Барнаульский зоопарк

Где: Барнаул, ул. Энтузиастов, 10а, тел. (3852)

47-73-99

Когда: 10 марта в 12.00

Барнаульский зоопарк приглашает на празднование Масленицы. Как заверяют организаторы, именно здесь будет самое большое чучело в городе! В программе также песни, хороводы, игры, конкурсы и подарки!

Парк «Арлекино»

Где: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а, тел. (3852) 60-28-26

Когда: 10 марта с 12.00 до 17.00

Гостей парка ждет огромный весенний разгуляй! Будет очень весело, в программе - богатырские игры, бои на подушках, скачки на сказочных лошадях, скоморохи и аниматоры, творческие коллективы нашего города, выставка мастеров, подарки. А в 15.00 начнется ритуал сжигания чучела. Кстати, в этот день парк будет катать бесплатно всех желающих на колесе обозрения!

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