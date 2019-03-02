2019-03-01T12:40:30+03:00
Досуг

Топ новинок «Сибирской Масленицы 2019»

«Сибирская Масленица 2019» пройдет 9 марта в селе Новотырышкино
Юлия ЕВГРАФОВА
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«Сибирская Масленица 2019»«Сибирская Масленица 2019»Фото: Анна АДАМАЙТЕС
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9 марта в селе Новотырышкино на «Сибирском подворье» пройдет традиционный фестиваль «Сибирская Масленица». Ежегодно на мероприятии собирается более 30 000 человек. В этом году появилось много новинок.

Конкурс «Русский стиль»

Так, впервые пройдет конкурс костюмов «Русский стиль». Для того чтобы поучаствовать в нем и получить приз, нужно просто прийти на праздник в русском костюме. Организаторы подчеркивают, что новая задумка поможет людям вспомнить свои русские корни.

Открытки «Лети с приветом, вернись с ответом»

Художница Наталья Поспелова на протяжении 7 лет создает эскизы костюмов персонажей «Сибирской Масленицы», а в прошлом ею были созданы две большие картины в стиле лубок. В 2019 решили придумать масленичную историю и сделали открытки с изображением всех персонажей. Их можно бесплатно отправить с Масленицы. Если на следующий год на очередной «Сибирской Масленице» покажете открытку с двумя штемпелями (получателя и отправителя), то получите гарантированный приз.

«Лети с приветом, вернись с ответом» Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

«Лети с приветом, вернись с ответом»Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

«Хоровод в хороводе»

Одно из самых интересных событий этого года - хоровод-рекорд. Планируют создать не простой хоровод, а круг в круге, и даже сделать его танцующим. Более 1000 человек попытаются побить этот веселый рекорд!

Появится «Снежный городок»

Взятие снежного городка - это традиционное масленичная забава. В этом году на фестивале «Сибирской Масленицы» появится детский снежный городок. Ожидаются баталии по его взятию, но организаторы заверяют, что все продумано, и это развлечение не травмоопасно.

Помимо новшеств участников фестиваля ожидают традиционные конкурсы: «Наша Масленица» - по созданию оригинальных масленичных чучел, «Моя родословная» - конкурс семейной истории, «Деревенский половик» - посвященный возрождению ткачества, «Как по маслу» - конкурс по созданию необычных саней. На участие в них уже подали заявки 200 человек. Напомним, призовой фонд творческих конкурсов «Сибирской Масленицы» составит 350 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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