2019-03-04T08:37:10+03:00
Спорт

Рекорд в честь Универсиады: барнаульский морж 55 раз облился из ведра

Таким необычным образом Петр Сокруто пожелал удачи российским спортсменам на соревнованиях в Красноярске
Юлия ЕВГРАФОВА
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Рекорд "Белых медведей".Видео Олега Укладова

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Акцию в поддержку российских спортсменов на Универсиаде в Красноярске провели моржи Алтайской федерации «Белые медведи».

Изначально они планировали провести массовый заплыв, но по некоторым причинам это не получилось сделать. Тогда в честь своего дня рождения Петр Сокруто, заместитель президента «Белых медведей», решил установить личный неординарный рекорд по обливанию ледяной водой из ведра.

Барнаульский морж 55 раз облился из ведра Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский морж 55 раз облился из ведраФото: Олег УКЛАДОВ

Смелое мероприятие прошло на Пионерском озере в это воскресенье, 3 марта. Именинник облился ледяной водой равное возрасту количество раз – 55! В течение 3 минут и 40 секунд коллеги по закаливанию быстро передавали ведра с водой из проруби Петру Николаевичу, а он уверенным движением выливал на себя одно ведро за другим. Когда личный и общероссийский рекорд был выполнен, все моржи символично облились водой и нырнули в озеро.

В конце коллеги поддержали юбиляра Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце коллеги поддержали юбиляраФото: Олег УКЛАДОВ

- У Петра в этом году юбилей – 55 летие. И мы решили сделать ему вот такой подарок. Этого в России и мире не делал еще никто. Обычно выливают 1-3 ведра на себя, а тут 55! Могло быть и больше, но мы хотели приравнять рекорд к количеству его возраста, - рассказывает Александр Зеленецкий, президент Алтайской федерации «Белые медведи».

Также Александр пояснил, что в дальнейшем они хотят предложить эту нестандартную акцию для всех моржей.

Барнаульский морж 55 раз облился из ведра Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский морж 55 раз облился из ведраФото: Олег УКЛАДОВ

"Белые медведи" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Белые медведи"Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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