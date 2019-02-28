2019-02-28T11:06:25+03:00
Общество

Призовой фонд творческих конкурсов «Сибирской Масленицы» - 350 тыс. рублей

На участие в них уже подали заявки 200 человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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28 февраля в Барнауле прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Сибирская масленица». В этом году он будет проводиться в двенадцатый раз. Каждый год на массовых гуляньях собирается более 30 000 человек! Праздник приобрёл международный формат: на него приезжие туристы со всех уголков мира - французы, шведы, итальянцы.

В этом году «Сибирская Масленица» не обойдется без традиционных конкурсов – на лучшее чучело, креативные сани, деревенские половики, а также конкурс семейной истории «Моя родословная». Заявки на участие подали уже более 200 человек. Победители получат денежные призы. Кстати, призовой фонд составляет 350 тыс. рублей!

- «Сибирская Масленица» на сегодняшний день является уникальным явлением праздничной культуры России. Только у нас она может быть представлена во всей полноте. У нас есть сибирский мороз, прекрасная площадка с отличной инфраструктурой и ипподромом, а скачки на конях - это одна из первых традиций на Масленице, - рассказывает Ольга Бабаева, главный режиссер фестиваля.

Режиссёр также отмечает, что на премии «Грани театра масс» нашей Масленице присудили гран-при. Еще «Сибирская Масленица» вошла в программу Универсиады в Красноярске.

Напомним, в этом году «Сибирская Масленица» пройдет 9 марта в селе Новотырышкино на Сибирском подворье. А уже на следующий день, 10 марта, и на Универсиаде в Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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