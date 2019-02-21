На Алтае солдата раздавило танком во время учений

В Алтайском крае погиб военный во время плановых учений на полигоне в Алейске. 23-летний парень служил в инженерной роте. ЧП произошло 14 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

На месте работает комиссия, военно-следственный отдел выясняет все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Центрального военного округа факт подтвердили. Причиной называется грубое нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники.

- Военнослужащий по контракту был придавлен совершавшей маневр машиной к борту другой машины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в ведомстве.

Это не первый инцидент на Алтае, связанный с военными. В январе прошлого года во время учений под Косихой погиб срочник. Он сгорел в палатке. Там ночевали шесть человек. Погибший солдат был единственным срочником. Он залез на второй ярус кровати, укутался в спальник, а когда начался пожар, в панике не смог быстро расстегнуть мешок и выбежать с остальными на улицу, в результате горящая палатка упала прямо на военного.

Возможно, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Скорее всего, чтобы согреться в мороз (а в это время на Алтае стоят аномальные холода), ребята усиленно топили печь.

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«Мама, это мое призвание» - так отзывался о службе 18-летний Андрей Рубцов, когда звонил домой в Чебоксары. Он не разменял и полугода службы, а уже мечтал после срочки остаться на контракте (ДАЛЕЕ).