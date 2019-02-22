Алтайским перевозчикам могут запретить высаживать детей без билетов

11 февраля в Барнауле произошел неприятный инцидент с 9-летней девочкой. Водитель автобуса высадил ее темным вечером на обочине дороги. Из-за замерзших окон школьница не увидела свою остановку и проехала ее. Денег на обратную дорогу не было. Ребенку повезло, что в этот момент мимо проезжала женщина, которая довезла девочку до дома.

Чтобы таких инцидентов больше не возникало, партия «Единая Россия» и Общероссийское объединение пассажиров предложили проект «Пассажир в приоритете». Его главная цель – повышение качества обслуживания пассажиров и развитие транспортной системы.

Сейчас проект находится на стадии изучения положительного опыта других регионов. Например, в Санкт-Петербурге в должностных инструкциях кондукторов прописано, что высаживать детей до 16 лет строго запрещено. Решение в таком случае простое – детей заносят в конфликтную книгу, а после родителям выписывают штраф. Зато ребенок гарантированно доезжает до нужной остановки.

Как сообщает представитель регионального отделения «Единой России» Василий Морозов, уже на следующей неделе, 26 февраля, пройдет круглый стол с участием мэрии города, депутатов и Минтранса.

- Для того, чтобы этот проект облечь в деловую форму, мы собираемся на следующей неделе и будем обсуждать, каким образом это будет работать у нас в регионе. Потому что проблема, на самом деле, очень серьезная, и мы видим, что она решаема, в том числе, нашими силами. Мы здесь как партия выступим организаторами дискуссии. Откладывать решение не будем, но надо понимать, что это может быть долгая процедура. Наша цель - не наказать, а сделать так, чтобы таких ситуаций не было и дети не находились в опасности, - сказал Василий Морозов.

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