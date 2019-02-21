Куда сходить 23 февраля 2019 года в Барнауле: от семейного отдыха до рок-вечеринки

Мастер-класс «Стань хоккеистом» (без возрастных ограничений)

Где: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов 12в, https://vk.com/parksporta

Когда: 23 и 24 февраля в 16.00

Цена за вход: 100-150

Последние выходные дни с бесплатными мастер-классами на открытом катке парка спорта! Тренировки по хоккею проведет профессиональный тренер ХК «Алтай» Вадим Владимирович Осадчий.

В программе: обучение катанию и хоккейным хитростям, правила владения клюшкой. Прийти на 60-минутную тренировку может каждый. Специальной физической подготовки не требуется.

Мюзикл «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес» (16+)

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский проспект, 108, тел. 50-50-85

Когда: 23 и 24 февраля в 17.00

Цена: 400-800

«Ненависть слепа, гнев безрассуден, и кто упивается мщением, рискует испить из горькой чаши…»

По сюжету, юный Эдмон Дантес, влюбленный в жизнь и переполненный надежд, становится жертвой роковых обстоятельств, которые рушат его судьбу. Одиночество - вместо счастливой жизни, темная камера замка – вместо морских просторов, где герой находится целых 14 лет.

Оказавшись на свободе, Эдмон меняет свое имя, а с ним и судьбу, свою и всех причастных к случившемуся. Как скоро герой превратится в убийцу? Действительно ли так благородна месть графа Монте-Кристо?

Фильм «Затерянные во льдах» (12+)

Где: Pioneer Cinema, пр. Ленина, 102в, тел. 59-04-12

Когда: 23 февраля в 21.05

Цена: 230

История о настоящем мужчине. В снежной, ледяной пустыне, где температура воздуха ниже 70 С, пилот Хаксли, чей вертолет потерпел крушение, вынужден сражаться за жизнь. Чтобы прокормить себя ему нужно охотиться и справляться с холодом. Оторванный от мира, в ужасных условиях, он встречает девушку, о которой ему предстоит позаботиться. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за жизнь.

Концерт «Золото русского рока» (12+)

Где: Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина 7, тел. 56-76-80

Когда: 23 и 24 февраля в 17.00

Цена: 400-800

В программе Государственного оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова прозвучат песни рок-групп «ДДТ», «Би–2», «Алиса», «Чайф», «Аквариум» «Наутилус Помпилиус» и многих других.

Выставка «Опасное путешествие» (0+)

Где: Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-64-05

Когда: 23 и 24 февраля с 10.00 до 20.00

Цена: 200-300

Увлекательная выставка для тех, кто хочет провести 23 февраля 2019 года в Барнауле с близкими людьми. Примерить на себя разные образы и сфотографироваться с чучелами животных или на фоне 3D-рисунков сможет каждый посетитель.

Концерт группы «Малевич» (16+)

Где: «Байк бар», пр. Красноармейский, 61, тел. 63-61-29

Когда: 23 февраля в 19.00

Цена: 200

Настоящую рок-вечеринку 23 февраля 2019 года в Барнауле устроит местная группа «Малевич». Под звуки гитары, клавиш и барабана эти ребята сделают ваш вечер!

За барабанами - Тоха Кельник, скрипка - Галина Мазуренко, бас-гитара – Илья Кузнецов, вокал и клавиши - Матвей Вахонин.

Вечеринка «День защитника Отечества» (18+)

Где: Бар-ресторан «Опера», пр. Красноармейский, 36, тел. 59-15-92

Когда: 23 февраля в 22.00

Цена: 300 для мужчин, девушкам вход бесплатный

Для тех, кто любит веселую, громкую музыку и готов танцевать до утра. Крутые диджеи, живой вокал и красивые номера от go-go opera порадуют вас в эту ночь.

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23 февраля: без трусов, но в новых носках

Чем ближе 23 февраля, тем смешнее. Ей богу – такое впечатление, что на дворе канун 1 апреля. Ко Дню защитников отечества различные барнаульские компании просто отжигают. Причем юмор и креатив некоторых принимают не все (подробнее)