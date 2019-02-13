Дворец спорта в Барнауле обрел нового хозяина

Дворец зрелищ и спорта Барнаула, прекративший свою работу прошлым летом из-за множественных нарушений пожарной безопасности, перешел во владение новому хозяину.

Как стало известно сегодня, 13 февраля, им стал бизнесмен Михаил Дрозов. Информацию о сделке он подтвердил лично. Между тем, сумма договора купли-продажи не сообщается. Новый владелец обещал раскрыть детали позже, по согласованию с прежним хозяином - краевым советом профсоюзов. Ранее же была информация о том, что предприниматель готов заплатить за арену 30 миллионов рублей. Сейчас идет процесс оформления всех бумаг.

Что там будет?

Между тем, не стихают споры о том, что может появиться на месте Дворца спорта. Ходили слухи, что на землю претендуют застройщики. Они буквально мечтают возвести на этом месте элитный жилой комплекс. По другой версии, там должен был появиться очередной торговый центр.

Однако Дроздов ранее уже заявлял, что он как фанат хоккея намерен сделать все, чтобы сохранить спортивное назначение объекта и более того – надеется вернуть в него команду «Алтай». Сейчас она тренируется и принимает игры Первенства Высшей хоккейной лиги в принадлежащем тому же Дроздову Дворце спорта «Динамо» («Карандин Арена»). А это не совсем удобно, так как площадка находится далеко от центра. Как итог - команда заметно потеряла в посещаемости, да и что греха таить – зрелищности.

А есть ли деньги?

Так что речи о сносе или перепрофилировании Дворца спорта имени Германа Титова даже не идет. И все же, чтобы реанимировать здание, провести в нем ремонт и устранить все неполадки, потребуются немалые финансовые вложения. Есть ли они в наличии у Михаила Викторовича не известно. Еще во времена строительства ледового дворца «Динамо» сотрудники принадлежащего Дроздову ЗАО «Редукционно-охладительные установки» жаловались на задержки зарплаты. Естественно, связывали это именно с затратами на возведение спортивного комплекса. Сейчас же обстановка на заводе пока спокойная. Более того, в работу уже включился генеральный директор предприятия Евгений Нагорнев. К слову, тот самый пострадавший в громком ДТП с участием водителя BMW Александра Руденко.

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