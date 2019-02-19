2019-02-19T09:55:12+03:00
Общество

Алтайский Антошка может стать самым большим снеговиком России

На его строительство ушло около тонны снега
САПОЖКОВА Александра
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Фото издания "Новое время"Фото издания "Новое время"
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Гигантский снеговик готов! Его создатели – четверо алтайских школьников - отправили фото и видео на конкурс «100К за снеговика» от канала Slivki show и теперь ждут итогов.

Напомним, десятиклассники Костя Башатов и девятиклассники Максим Загребельный, Данил и Илья Пугачевы из села Редкая Дубрава увидели конкурс в интернете и загорелись.

- Мы работали 15 дней с перерывом на морозы, – рассказывает Максим. – Сначала сделали каркас из старых досок и утрамбовали снег, потому что он был не липкий. Потом выдрали доски гвоздодером и пилой вырезали снеговика.

Фото издания "Новое время"

Фото издания "Новое время"

При этом не использовали никакой техники - это обязательное условие конкурса, только лопаты, пилу, лестницу, молоток и гвоздодер. Антошка получился этаким джентльменом – с галстуком, пуговичками и приятной улыбкой. Правда, немножко завалился на бок, но это его не портит.

Весь процесс ребята снимали на фото и видео, чтобы подтвердить: работали честно. Если выиграют – получат 100 тысяч рублей. А деньги разделят на четверых и потратят на свои мальчишеские нужды.

ТТХ снеговика

Фото издания "Новое время"

Фото издания "Новое время"

Высота: 7,5 – 8 метров.

Ширина: в районе головы и туловища – 1,5 метра, нижняя часть – 2,5 метра.

Нос: морковка.

Глаза: черная гуашь.

Рот: красная гуашь.

Руки: ветки.

Пуговицы: угольки.

На его строительство, по словам ребят, ушло около тонны снега.

Фото издания "Новое время"

Фото издания "Новое время"

ИСТОЧНИК KP.RU

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