Алтайские школьники лепят гигантского снеговика, чтобы выиграть 100 тысяч рублей

В алтайском селе Редкая Дубрава «растет» гигантский снеговик. Его высота примерно 6,5 метров, а ширина – полтора метра. Сейчас пока нет ни головы, ни рожицы, ни рук – только каркас. Свои округлые формы прямоугольник обретет на днях.

Трудятся над гигантом четверо школьников – десятиклассник Костя Башатов и девятиклассники Максим Загребельный, Данил и Илья Пугачевы.

- Ребятишки увидели в интернете конкурс на самого большого снеговика («100К за снеговика» от канала Slivki show – прим.ред.) и загорелись. Если они выиграют, то получат 100 тысяч рублей, – рассказывает мама Максима Анастасия Загребельная.

По ее словам, ребята расчистили площадку, насобирали для каркаса во дворах старые доски, сами (без помощи взрослых!) сколотили их и утрамбовали снег. При этом не использовали никакой техники – это обязательное условие конкурса, только лопаты и лестницу. Весь процесс они снимают на видео, чтобы подтвердить: работали честно.

Сколько снега уже ушло на махину - школьники не считали.

- Нам нужно еще огромную морковку найти для носа и подходящие ветки для рук, - говорит Илья Пугачев. – Глаза и рот нарисуем или сделаем из угля. А ведро на голову – не обязательно. Высота считается без ведра.

Трудятся пацаны почти каждый день: и после занятий в школе, и в выходные. Если бы не аномальные морозы, работу давно бы закончили.

В случае победы друзья разделят 100 тысяч на четверых и потратят на свои мальчишеские нужды. А еще они могут установить рекорд на самого большого снеговика, вылепленного руками (без использования техники) - если не России, то Алтайского края точно.