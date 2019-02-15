В Алтайском крае продают Коран по цене нескольких квартир

Житель Алтайского края выставил на продажу Коран за баснословные деньги, на которые можно купить коттедж или несколько хороших квартир в центре Барнаула.

За 300 лет книга хорошо сохранилась.Фото: Avito.ru

Объявление появилось в январе на сайте Avito.ru. В нем сказано, что книга передавалась по наследству с 18-го века. Написана она на арабском языке арабо-графическим шрифтом. Народности Азии именуют эту книгу как «Карани Абдурахмани». За 300 лет она хорошо сохранилась. По фотографиям, которыми автор сопроводил объявление, видно, что Коран износился не только снаружи, но и внутри, но для своих лет он находится в хорошем состоянии. Явно, что книгу оберегали. За священное писание житель Угловского района просит 10 млн рублей.

Книга передавалась по наследству с 18-го века.Фото: Avito.ru

Однако преподаватель кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ Александр Ожиганов усомнился в том, что книге больше 300 лет.

- Вызывает сомнение, что это издание можно датировать 18 веком, так как, судя по фотографиям, книга была отпечатана с применением литографской машины, что больше характерно для 19 века. Но, тем не менее, издание можно назвать историческим памятником. Сложно сказать, какое количество штук именно такого издания существует на сегодняшний день, но сомневаюсь, что это единственный экземпляр, потому что книга отпечатана и, скорее всего, относится к веку 19-му. Думаю, что если хорошо поискать, то подобное издание можно найти в библиотеках нашей страны.

Также, по словам эксперта, описание, которое продавец указал, содержит странные формулировки.

- «Народности Азии, именуется как Карани Абдурахмани» - немного странное наименование народности, предположу, что фраза «Карани Абдурахмани» означает, что Коран принадлежал когда-то человеку по имени Абдурахмани, - отметил собеседник.

Что касаемо стоимости, Ожиганов считает ее завышенной и неадекватной. Действительно, за 10 млн рублей в Барнауле можно приобрести коттедж или несколько квартир в центре.

Кстати

На сайте объявлений можно найти более старый Коран за меньшую стоимость. Так, житель Махачкалы продает старый рукописный Коран примерно 14-15 в. за 6 млн рублей.

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