Меняю 100 рублей на иномарку, золото или миллион рублей

Еще один предприимчивый житель Алтайского края продает купюру номиналом 100 рублей за кругленькую сумму денег, либо меняет на внушительное имущество.

Купюра была изготовлена более 20 лет назад – в 1997 году.Фото: Avito.ru

Объявление появилось недавно на сайте Avito.ru. В нем сказано, что купюра была изготовлена более 20 лет назад – в 1997 году. Необычной она является, потому что имеет уникальный номер.

- Банкнота 1997-й год. Уникальный номер – 7777777. Такой купюры нет во всем мире. Состояние хорошее, - написал в объявлении мужчина.

А теперь самое интересное – за купюру номиналом 100 рублей с интересным номером он просит 1 млн рублей, либо меняет банкноту на иномарку, айфон или золото. Согласитесь, от такого предложения трудно отказаться…

Она имеет уникальный номер – 7777777.Фото: Avito.ru

Объявление продавец сопроводил фотографиями обеих сторон 100-рублевой купюры. Ни них видно, что банкнота находится в удовлетворительном состоянии и имеет семизначный номер, состоящий из семерок. На вид – ничего не говорит о подделке, но прежде чем приобретать редкую банкноту, специалисты советуют проверить ее на подлинность. Сделать это можно в любом банке.

Пожалуй, банкнота представляет ценность только для нумизматов, готовых приобрести в свою коллекцию уникальный экземпляр. А ведь действительно, купюру с таким номером найти достаточно тяжело. Даже попробуйте сейчас поискать у себя в кошельке банкноту, чей номер покажется интересным не только для вас, но и для ваших близких.

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