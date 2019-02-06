Капитал Медицинское Страхование напоминает: Профилактика онкологических заболеваний необходима!

Впервые Всемирный день борьбы против рака по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями отмечался в 2005 году. Инициатива нашла широкую поддержку и с тех пор начала набирать популярность по всему миру. Основная цель этой инициативы - распространение информации о данном недуге, методах его профилактики и лечения через различные просветительские мероприятия.

В этом году эти мероприятия приобретают особую государственную поддержку, ведь с 2019 г. начинается реализация национального проекта «Здравоохранение», одним из основных направлений которого является проект, направленный на борьбу с онкологическими заболеваниями. В рамках этого проекта предусмотрено развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, планируется существенно расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентами с онкологией, увеличить финансирование объемов химиотерапевтического лечения, а также мероприятий, направленных на предупреждение развития онкологии.

Сегодня, несмотря на интенсивное развитие медицины как науки, онкологические заболевания (рак), в основе которых лежит злокачественное перерождение клеток с последующим их безудержным размножением, по-прежнему остаются одним из наиболее распространенных и пугающих угроз для современного человека. Форм и видов рака более сотни. В России наиболее распространенными являются злокачественные новообразования следующих органов: молочной железы (более 18%), тела матки (более 7%), ободочной кишки (5,8%), предстательной железы (5,8%), лимфатической и крове-творной ткани (5,7%), шейки матки (5,1%), почки (4,5%), прямой кишки (4,4%), щитовидной железы (4,4%), желудка (4,0%) и трахеи, бронхов, легкого (3,9%). Суммарно онкологические заболевания именно этих органов составляют около 69%

Лечение онкологических заболеваний является сложным и достаточно дорогостоящим. При этом лечение в запущенных случаях, к сожалению, не всегда эффективно. Поэтому так важны для каждого из нас профилактические мероприятия, основанные на современных методах ранней диагностики развития этих заболеваний.

Для своевременного выявления онкологических заболеваний необходимо:

- 1 раз в год проходить флюорографическое обследование легких;

- посещать с профилактической целью стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев;

- женщинам необходимо регулярно проводить самообследование молочных желез, 1 раз в 6 месяцев посещать гинеколога, а после 40 лет проходить маммографическое обследование молочных желез;

- мужчинам после 40 - 45 лет необходимо проходить ежегодный осмотр уролога с лабораторным обследованием на наличие простатспецифического антигена.

- мужчины и женщины, имеющие риск развития рака толстой кишки, должны обследоваться проктологом не менее двух раз в год.

Все эти обследования каждый гражданин может проходить в рамках профилактических мероприятий, которые предоставляются застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам на бесплатной основе. Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» - добиться того, чтобы каждый россиянин проходил эти профилактические мероприятия ежегодно:

- начиная с возраста 21 год раз в 3 года необходимо проходить диспансеризацию взрослого населения;

- с 2018 г. у россиян появилась возможность пройти в определенные возрастные периоды дополнительные скрининг-исследования, направленные на раннее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний;

- в те годы, когда не проводится диспансеризация и скрининг-исследование, каждый может обратиться в поликлинику для проведения профилактического осмотра.

Таким образом, возможностей для раннего выявления онкологических заболеваний за счет средств ОМС сейчас достаточно. Это особенно важно, если учесть тот факт, что при раннем выявлении (1 - 2-я стадии) в 80% рак поддается полному излечению. Большинство опухолей развивается медленно, в течение многих месяцев, и при регулярном профилактическом обследовании можно вовремя диагностировать заболевание. Кроме того, существует ряд так называемых предраковых заболеваний, перерождение которых в одну из форм рака тоже можно предупредить при регулярном наблюдении.

Из всего вышеизложенного следует один неоспоримый вывод: каждому человеку по поводу любых заболеваний необходимо своевременно обращаться к врачу, а затем выполнять все его рекомендации по обследованию и лечению.

Если вы застрахованы в компании ООО «Капитал Медицинское Страхование», то вашими активными помощниками в организации и прохождении профилактических мероприятий являются страховые представители 1-го, 2-го и 3-го уровней компании (оформить полис ОМС в компании можно в любом из 51 офиса Алтайского края, адреса которых можно уточнить на cайте www.kapmed.ru).

Капитал Медицинское Страхование

По телефону контакт-центра филиала 8 (3852) 20-28-22 страховые представители ответят на вопросы не только о том, где удобнее всего оформить полис ОМС, какие для этого нужны документы, но и проконсультируют по любому вопросу, связанному с организацией оказания бесплатной медицинской помощи, окажут практическую помощь в своевременном бесплатном обследовании и лечении. Именно страховые представители свое-временно напомнят вам письмом, по телефону или SMS-сообщением о том, что пора по полису ОМС пройти бесплатную диспансеризацию или иные профилактические мероприятия.

Кстати, если в текущем, 2019 году вам исполнится или исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то приглашаем вас пройти диспансеризацию в поликлинике, к которой вы прикреплены на медицинское обслуживание. Если же вы не знаете, к какой поликлинике прикреплены или с чего начать - позвоните нам по телефону контакт-центра.

Данное посещение поликлиники поможет убедиться, что у вас все в порядке или, наоборот, выявит факторы риска развития или наличия заболеваний, которые занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения России, и, конечно же, онкологии, которую так важно выявить на ранней стадии.

Последнее, еще раз подчеркнем, вполне реально. В том числе и потому, что заболевание раком связано с определенными факторами риска, которые можно выявить и устранить.

К факторам риска развития онкологических заболеваний относятся: пребывание в организме человека различных вирусов, бактерий или паразитов, употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, избыточный вес. Большую роль играют особенности окружающей среды, рост числа стрессовых ситуаций, негативные стороны профессиональной деятельности. Все это приводит к снижению иммунитета, итогом которого может стать рак.

Накануне дня борьбы с раком компанией ООО «Капитал Медицинское страхование» разработаны информационные материалы о профилактике рака, которые будут раздаваться страховыми представителями в феврале в рамках проведения различных информационных акций, направленных на привлечение внимания населения к вопросам профилактики онкозаболеваний. Информационные материалы содержат описание тревожных симптомов, на которые следует немедленно обратить внимание, советы, направленные на снижение риска развития рака, установки к ведению активного образа жизни, а самое главное - приглашение пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления.

Мы уверены, что внимательное отношение к своему здоровью приведет к тому, что слово «рак» не будет звучать как приговор для многих наших застрахованных.

В заключение несколько важных советов

Незамедлительно обращайтесь за консультацией врача, если вы у себя отмечаете следующие тревожные симптомы:

Изменения в функционировании кишечника или затрудненное мочеиспускание;

Расстройства желудка (тошнота, отрыжка, рвота);

Наличие длительно незаживающей раны на фоне лечения;

Необычные выделения или кровотечения;

Появление припухлости, уплотнения или деформации молочной железы;

Малейшие быстрые изменения бородавки или родимого пятна;

Появление изнуряющего сухого кашля, осиплость голоса;

Боли или сдавливание в области шеи;

Изменение слизистой полости рта, языка;

Необъяснимая потеря веса.

Для снижения риска развития рака:

Не курите. Если курите - бросайте!

Не переедайте! Следите за своим весом!

Не злоупотребляйте алкогольными напитками!

Избегайте длительного солнечного воздействия, особенно на детей и подростков.

Пользуйтесь солнцезащитными кремами!

Ешьте как можно больше овощей, фруктов и ягод. Ограничьте жареное, копченое, консерванты!

Занимайтесь физкультурой, помните, что движение - это жизнь!

Следуя этим несложным рекомендациям, Вы значительно повысите свой иммунитет, улучшите физическое состояние, снизите риск развития многих заболеваний, тем самым продлите себе жизнь! Будьте здоровы!

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае:

г. Барнаул, ул. Чкалова, дом 53а, эл. почта: oms_altai@kapmed.ru

Телефон контакт-центра филиала: 8 (3852) 20-28-22, с 8.00 до 17.00 или круглосуточно бесплатно: 8-800-100-81-02. Сайт: www.kapmed.ru.

Мы заботимся о Вашем здоровье, позаботьтесь о нем и Вы!

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