Эпидемия ОРВИ захватила Алтайский край

Четвертую неделю в Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ – закрыты десятки школ и детских садов, в поликлиниках не протолкнуться, а в аптеках не заканчиваются очереди.

- С конца 2018 года в Алтайском крае было зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Одним из самых тяжелых осложнений является пневмония. На сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано около тысячи человек, у которых развилась пневмония, - подчеркнула главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева.

Многие заболевшие отмечают, что в этом году ОРВИ проходит очень тяжело. Напомним, что в настоящее время по краю «гуляют» вирусы АH1N1/2009 и АH3N2, так называемые «свиной» и «гонконгской» грипп.

При кашле и слабости – в больницу

Более ста человек в крае ежегодно умирают от пневмонии. Связано это, прежде всего, с самолечением и поздним обращением к врачу. По словам Бахаревой, при первых симптомах ОРВИ и гриппа необходимо сразу обращаться в поликлинику, а лучше – вызвать врача на дом.

- Температура выше 38 градусов, кашель, одышка, боли в грудной клетке, слабость, потливость, резкое недомогание - эти симптомы одинаковые как для гриппа, так и для пневмонии, поэтому отличить одно от другого должен специалист, - говорит врач.

Существует разные формы пневмонии – бактериальная, вирусная, вирусно-бактериальная. Самая опасная из них – вирусная, так называемая пневмония первых двух суток, которая может вызывать тяжелые, нередко смертельные поражения легких. Она развивается достаточно быстро, поэтому чем раньше обратиться к врачу и начать лечение, тем оно будет эффективнее.

Профилактика – прежде всего

Неизвестно, сколько человек заболеет ОРВИ и гриппом после того, как аномальные морозы отпустят Алтайский край (сейчас часть вирусов гибнет от холода). Поэтому важно особое внимание уделить профилактике.

По словам главного специалиста по инфекционным болезням Алтайского края Валерия Шевченко, работающему человеку важно соблюдать режим дня и отдыха, так как именно умеренная нагрузка и оптимальный по времени сон придают организму силы в борьбе с инфекциями. Питание должно быть сбалансированным всегда, а в период простуд и инфекционных заболеваний важно включить в свой рацион витамины А и С.

В местах массового скопления людей Шевченко советует использовать одноразовую медицинскую маску. Правда, покупать одну и пользоваться ей неделю – опасно, ведь уже после двух часов она превращается в рассадник инфекции и не несет никакой защиты. Дома важно тщательно умыть лицо, руки, носовые пазухи, проветривать комнаты.

Проверка слуха

Мужчина скончался от пневмонии?

На прошлой неделе в СМИ прошла информация, что в Смоленском районе Алтайского края от осложнения гриппа - пневмонии умер мужчина. В Минздраве эту информацию не подтвердили:

- Министерством здравоохранения Алтайского края запрошена медицинская документация из Смоленской ЦРБ. Случай будет рассмотрен с участием профильных экспертов. По результатам рассмотрения будут сделаны выводы и дано заключение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

А в это время

35 школ и 68 детских садов закрыты на карантин

По состоянию на 5 февраля, из-за эпидемии ОРВИ в Алтайском крае на карантин закрыты 35 школ и 68 детских садов. Однако это еще не все. По данным Минобразования региона, из-за превышения числа больных временно по домам распустили 224 класса классах в 64-х школах и 308 групп из 160 детсадов.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии, в образовательных организациях работает ежедневный мониторинг посещаемости. По утрам учеников осматривают на признаки заболеваемости. Если в классе или, к примеру, в школе, одновременно нет более 20% детей, то ее закрывают на неделю. При этом категорически запрещено объединять группы и классы и переводить детей внутри коллектива.

Помимо этого ограничительные меры распространяются и на массовые спортивные и культурные мероприятия для детей. Сотрудникам школ и детских садов рекомендовано использовать бактерицидные лампы, периодически проветривать помещения, а когда нет детей – проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами с противовирусной активностью.