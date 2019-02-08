Барнаулец завоевал медаль чемпионата мира по конькобежному спорту

СЕГОДНЯ 04:37 2019-02-08T04:37:35+03:00

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Барнаулец Виктор Муштаков стал призером первого в его карьере чемпионата мира по конькобежному спорту.

Турнир в эти дни проходил в немецком Инцеле. Накануне, 7 февраля, был разыгран первый комплект наград на отдельных дистанциях. Наш земляк в составе российской сборной завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Его напарниками были Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Они прошли дистанцию за 1.20,10. Победителями же стали голландцы (1.19,05), на втором месте корейцы (1.20 секунд).

- Моя первая медаль на взрослом чемпионате мира. Спасибо всем, кто болел и переживал, и конечно же вот этим лучшим ребятам: Павлу Кулижникову и Руслану Мурашову, - написал после выступления сам Муштаков.

Сегодня, 8 февраля, воспитанник барнаульской конькобежной школы «Клевченя» поборется за награды на дистанции 500 метров, а в субботу, 9 февраля - на дистанции 1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU