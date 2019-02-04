Лирический фильм «Счастье в конверте»: как письма могут изменить судьбу

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки заключительной части лирической кинотрилогии «Счастье в конверте». Это новый проект «Народного кино», который затеяли уроженцы барнаульцы Светлана Суханова (режиссер), Евгений Бедарев (автор сценария) и Сергей Берлов (исполнительный продюсер).

Евгения Бедарева зритель знает по фильмам «В ожидании чуда», «Тариф «Новогодний», «Новогодние сваты», «Шуберт», «Пока цветет папоротник». Причем фэнтези «Пока цветет папоротник» он снимал на Алтае. Кстати, проект «Народное кино», когда деньги на съемку собирают всем миром, появился именно с этого фильма.

- Новый фильм - это добрые и трогательные истории, соединенные в единое повествование рассказами из жизни трех женщин-почтальонов, - сообщается в анонсе. Истории рождают кинотрилогию: «Время последних романтиков», «Зойка-кабан» и «Подарок Деда Мороза».

Фильм «Счастье в конверте» начинается в почтовом отделении одного маленького северного поселка. Здесь всего три сотрудника - три женщины разного возраста, каждая со своим опытом и судьбой... Они помнят времена, когда письма могли изменить судьбу. Одним зимним вечером они собрались, чтобы рассказать свои истории о письмах и стариках.

Главные герои фильма «Время последних романтиков» Федор Иванович и Андрей Семенович — моряки в прошлом. Вдвоем они прошли мясорубку войны. И вот, несколько лет назад друзья вынуждены были расстаться: Федор Иванович выиграл в лотерею и решил отправиться в кругосветное путешествие. И полетели Семенычу открытки и фотографии из самых дальних уголков планеты, а на полках выстроились в ряд сувениры. Месяц за месяцем приходили приветы и посылки, пока на пороге дома Семеныча не появилась девушка Алина с печальной новостью: Федор Иванович умер. От болезни. И не было в его жизни никакой кругосветки. Теперь Семенычу предстоит понять, зачем друг так долго его обманывал и выполнить его последнюю непростую просьбу.

Фильм «Зойка-кабан» начинается с вокзала. Это место силы и перемен. Сотни дорог могут увести тебя в новый, неведомый мир… Марина работает на железнодорожном Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Три дня подряд она видит на перроне странную пожилую женщину. Та одиноко сидит и сжимает сухонькой ладонью ручку чемодана, и словно не замечает суету, царящую вокруг… Марина не выдерживает и пытается заговорить с женщиной, но понимает лишь одно - старушка не знает, кто она, где находится и куда едет…. Марина не может так просто оставить эту странную бабушку и привозит ее к себе, чтобы та пожила у нее, пока не отыщутся родные… И как же легко двое детей Марины и её муж, приняли странную гостью, они даже ласково называли ее Баба Тося… И все бы хорошо, но с каждым днем Марина понимает все больше – ее странная гостья скрывает какую-то тайну…

- Новелла «Подарок Деда Мороза» знакомит нас с дедом Василием, который воспитывает своего внука Севу. Накануне Нового года деду попалось на глаза письмо семилетнего Севы. Он написал Деду Морозу - попросил подарок, да такой, что у Василия глаза стали «больше» очков! Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Что делать, если нет ни денег, ни возможности осуществить желаемое? Что подарить, чтобы не разрушить детские мечты и не убить веру в сказку?! - интригуют авторы фильма.

В широкий прокат трилогия выйдет осенью.

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