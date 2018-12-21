Топ лучших фильмов от барнаульской «Комсомолки»

Новогодние выходные еще не настали, а мы уже позаботились о вашем времяпрепровождении и составили топ лучших фильмов от корреспондентов «Комсомольской правды»-Барнаул», которые советуем вам непременно посмотреть.

Ольга Ведерникова:

Море внутри (2004, Испания, Франция, Италия). Главный герой фильма – парализованный испанец Рамон. Он решает уйти из жизни и нанимает адвоката, которая должна была добиться права на эвтаназию. Вскоре они влюбляются друг в друга, но до счастливого конца далеко…

Кадр из фильма "Море внутри"Фото: скриншот видео

- Зацепило. Очень. Фильм вывернул душу наизнанку. Возможно потому, что я его посмотрела в тот период жизни, когда была очень похожая ситуация. По своей сути я очень жизнерадостный человек, который всегда надеется на лучшее, который верит в чудо. А этот фильм, не смотря на трагическую развязку, является дополнительным мотиватором того, что в любой ситуации, даже самой безысходной, можно найти в себе силы и получать от жизни удовольствие. Советую посмотреть тем, кто считает, что жизнь к нему несправедлива, когда вдруг проявляется неоправданная жалость к себе. После просмотра фильма все встает на свои места… Потрясающая игра актеров, музыка, эмоции, которые заставляют тебя учиться ценить жизнь еще больше.

Анна Адамайтес:

«Куда приводят мечты» (1998, США). Крис и Энни познакомились на отдыхе. Вскоре они поженились. Потом у них появились дети. Все было хорошо, но в один день их дети погибают в автокатастрофе. Энни впадает в депрессию, а Крис пытается забыться, отдавшись профессии детского врача. Через несколько лет и он погибает в аварии и его душа отправляется в рай. Его бывшая супруга заканчивает жизнь самоубийством и попадает в ад. В этот момент душа ее мужа отправляется на ее поиски.

Куда приводят мечты - трейлер (What Dreams May Come - movie trailer) 1998.Трейлер к фильму "Куда приводят мечты" (What Dreams May Come) 1998г.. Режиссер Винсент Уорд. В ролях: Робин Уильямс, Кьюба Гудинг мл., Аннабелла Шиорра и др. Слоган фильма: After life there is more. The end is just the beginning - "После жизни есть еще. Конец-это только начало"

- Фильм на первый взгляд грустный, про смерть и депрессию. Но он заставляет поверить в то, что любовь способна на все, даже вытащить тебя из ада. Всегда плачу, когда смотрю его, но плачу по-хорошему.

«Влюблен по собственному желанию» (1983, СССР). Фильм о бывшем спортсмене, который прожигает свою жизнь, но в один прекрасный день звонит случайной знакомой, надеясь на то, что она поможет ему разрешить очередную проблему с «трешкой». Этой девушкой оказывается библиотекарша. Но она не так проста. С помощью аутотренинга она надеется, что они полюбят друг друга.

Влюблен по собственному желанию..

- Согласна с главной героиней - мы способны на все! Можем увидеть хорошее даже в жалком алкоголике, полюбить его за это. И своей любовью превратить его в мужчину мечты. А еще фильм наполнен юмором, хорошее настроение при его просмотре обеспечено!

Анна Семина:

«Карп отмороженный» (2017, Россия). Бывшая учительница, а ныне пенсионерка Елена Михайловна узнает о своем страшном диагнозе. В любой момент она может умереть. У женщины такой характер, что она не хочет быть ни для кого обузой и решает самостоятельно организовать собственные похороны.

Карп отмороженный Трейлер (2017).

- Главные роли в фильме исполняют просто потрясающие актеры - Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. На самом деле о «Карпе» узнала только в этом году, когда он попал в список участников Шукшинского кинофестиваля. Посмотрела. Очень понравилось! Причем все! Начиная от того, что главная героиня решила «завести» себе домашнее животное в виде карпа и, заканчивая тем, как она готовилась к своим похоронам: уговорила бывшего ученика, ныне сотрудника морга, выписать ей справку о кончине, потом покупала гроб, тащила его домой, закупала продукты на поминки. В общем, это надо смотреть!

«Поиск» (2018, США, Россия). 16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа. Ночью она звонит ему несколько раз, но он не слышит, а после этого уже ее телефон перестает отвечать. Полиция бессильна. Отец начинает свое расследование.

Поиск (2018)..

- Поначалу может показаться, что фильм скучный. Но не стоит так думать. Да, в нем нет какого-то экшена, но в нем есть запутанный сюжет. С каждым часом Дэвид понимает, что ничего не знает про свою дочь. После смерти жены они утратили общие темы. Он не знает, чем она занимается, где учится, с кем дружит. В какой-то момент Ким начинает подозревать своего брата в интимной связи с дочерью. Но все его догадки – мимо. Предполагаемый убийца не тот человек, кого он подозревает. Вовсе не «дворецкий». А развязка вообще вас удивит. Но самый главный посыл этого фильма – общайтесь со своими близкими. Узнавайте чем они живут. Не становитесь чужими.

Дарья Савенко:

«Большая игра» (2017, США, Китай, Канада). Лыжница Молли Блум могла легко заткнуть многих соперников за пояс. Девушка с волевым характером, воспитанным отцом-тираном, готовилась стать следующей чемпионкой Олимпийских игр, но ее планы перечеркнула серьезнейшая травма. Она могла уйти в себя, но нашла дело всей своей – организация покерных поединков.

Большая игра..

- Очень захватывающий фильм! Обладательница Золотого глобуса и многочисленных наград Джессика Честейн предстает в фильме сильной женщиной, которая не боится идти на риск. Ее персонаж Молли Блум не оправдала собственных надежд на олимпийское спортивное будущее, но быстро влилась в опасную работу подпольного казино. Вскоре она поняла, как быстро сколотить состояние и организовать собственный бизнес. Она не боится влиятельных людей и раз за разом ставит свою жизнь на игру. Ее подставляют, избивают, пытаются уничтожить, но она не сдается и в одиночку пробивает свой путь.

Иван Олексюк:

«Красный воробей» (2018, США). Главная героиня – бывшая балерина. Из театра пришлось уйти из-за травмы, да еще и матери срочно требуется врач. В итоге девушка решается стать рекрутом в секретной службе. Но ей предстоит жесткий курс бойца. Выдержит ли она все это давление?

Красный воробей (2018)..

- По сюжету фильма, воробьи – русские шпионы, которые входили в доверие человеку через постель, привязанности и могли получить от него любую информацию.

- Что значит, тебя любят? – спрашивает наставница школы шпионов. – Тебя видят, тебя признают, ты не одинок.

Из-за этой фразы можно пересматривать фильм снова и снова – отличная игра актеров, красивые сцены, динамичный сюжет. Главное, не смотрите в дрянном качестве и переводе.

Вот кстати еще одна фразочка наставницы воробьев, которая заставляет задуматься:

«Человек - несобранный пазл. Дайте ему то, что он хочет, и он отдаст вам все». Вашими чувствами когда-нибудь манипулировали? Оказывается, это так просто.

Татьяна Застрожных:

«Богемская рапсодия» (2018, Великобритания). Биографический фильм о легендарной группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри. Он был яркой звездой, уникальным артистом. Ему рукоплескали стадионы, а он боролся с самим собой, со своим «я», пытался понять, кто же он и чего хочет. В итоге загнал себя в угол, выхода из которого не было. Его скосила страшная болезнь. И, несмотря на это, его музыку слушают до сих пор.

Богемская рапсодия ..

- Фильм порадовал тем, что основной акцент сделан на творческий путь группы, а не на гомосексуальные наклонности и СПИД Фредди Меркьюри (хотя, конечно, без этого не обошлось). Например, в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», напротив, все вертелось вокруг наркозависимости певца. И этим он однозначно проигрывает.

«Богемская рапсодия» поразила великолепной игрой актеров, их схожестью с персонажами и операторской работой. Финальная сцена (легендарный концерт Live Aid) снята просто потрясающе. Я смотрела фильм в IMAX, и от зрелища захватило дух! Советую эту ленту не только поклонникам Queen, но и любителям качественного кино.