Топ лучших фильмов от барнаульской «Комсомолки»

Новогодние выходные еще не настали, а мы уже позаботились о вашем времяпрепровождении и составили топ лучших фильмов от корреспондентов «Комсомольской правды»-Барнаул», которые советуем вам непременно посмотреть.

Ольга Ведерникова:

Море внутри (2004, Испания, Франция, Италия). Главный герой фильма – парализованный испанец Рамон. Он решает уйти из жизни и нанимает адвоката, которая должна была добиться права на эвтаназию. Вскоре они влюбляются друг в друга, но до счастливого конца далеко…

- Зацепило. Очень. Фильм вывернул душу наизнанку. Возможно потому, что я его посмотрела в тот период жизни, когда была очень похожая ситуация. По своей сути я очень жизнерадостный человек, который всегда надеется на лучшее, который верит в чудо. А этот фильм, не смотря на трагическую развязку, является дополнительным мотиватором того, что в любой ситуации, даже самой безысходной, можно найти в себе силы и получать от жизни удовольствие. Советую посмотреть тем, кто считает, что жизнь к нему несправедлива, когда вдруг проявляется неоправданная жалость к себе. После просмотра фильма все встает на свои места… Потрясающая игра актеров, музыка, эмоции, которые заставляют тебя учиться ценить жизнь еще больше.

Анна Адамайтес:

«Куда приводят мечты» (1998, США). Крис и Энни познакомились на отдыхе. Вскоре они поженились. Потом у них появились дети. Все было хорошо, но в один день их дети погибают в автокатастрофе. Энни впадает в депрессию, а Крис пытается забыться, отдавшись профессии детского врача. Через несколько лет и он погибает в аварии и его душа отправляется в рай. Его бывшая супруга заканчивает жизнь самоубийством и попадает в ад. В этот момент душа ее мужа отправляется на ее поиски.

Куда приводят мечты - трейлер (What Dreams May Come - movie trailer) 1998.Трейлер к фильму "Куда приводят мечты" (What Dreams May Come) 1998г.. Режиссер Винсент Уорд. В ролях: Робин Уильямс, Кьюба Гудинг мл., Аннабелла Шиорра и др. Слоган фильма: After life there is more. The end is just the beginning - "После жизни есть еще. Конец-это только начало"