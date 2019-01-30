Мама, я полюбила бандита: Зачем девушки выходят замуж за арестантов
Зачем вы девушки, осужденных любите? В Алтайском крае в 2018 году больше 150 девушек вступили в брак с заключенными, а за последние пять лет, по данным краевого министерства юстиции, в такой брак вступили больше тысячи пар.
Причем, как неофициально говорят сотрудники исправительных учреждений, почти все браки, заключенные за решеткой – это мужчина–арестант и женщина со свободы. А вот свободные мужчины не спешат связывать свою жизнь с преступницами, сидящими за колючей проволокой.
Люблю его, не могу
На днях в исправительной колонии №3 в Барнауле (там, как правило, отбывают наказание злостные рецидивисты) состоялось венчание Алины (имя изменено - прим.авт.) и Дмитрия. Они познакомились несколько лет назад.
Венчание в алтайской колонии.Видео: Иван ОлексюкИван ОЛЕКСЮК
34-летний Дмитрий отбывает наказание с 2004 года за разбой, при котором погиб не один человек.
- Знал бы тогда, что так случится, никогда бы на это не пошел, - говорит Дмитрий. – Зато я встретил Алину.
Ее брат отбывал наказание вместе с ним в колонии. Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала в ему душу. Попросил у брата ее номер телефона, начали общаться.
- Через два года она приехала ко мне на свидание, в 2017 году мы зарегистрировали брак, а в этом январе, чтобы больше никогда не потерять друг друга, решили обвенчаться, - рассказал арестант.
Алина – 35-летняя красивая женщина, одна воспитывает дочку, работает. На вопрос, как же получилось, что она полюбила арестанта, девушка разводит руками.
- Зацепил искренностью, открытостью, поступками, - говорит девушка.
Дима ухаживал за ней изо всех сил. В колонии для тех, кто хочет работать, всегда найдется дело – за время отсидки Дмитрий стал профессиональным сварщиком и стропальщиком. При первой же возможности отправлял девушке цветы, делал сюрпризы.
- Аля как-то привезла передачу, я ждал, конечно, очень, душа от счастья рвалась, решил сделать ей сюрприз. Увидеться нам было нельзя, поэтому я вызвался ремонтировать крышу на одном из зданий – оттуда проглядывалось место, где будет проходить Алина. Я сделал сердце из красной ткани, натянутой на обод. Естественно после этого понес наказание, но Алина поступок оценила. Это того стоило, - говорит Дмитрий.
Срок заключения осужденного истекает в 2025 году, но парень рассчитывает выйти на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) в 2019.
- После этого сразу уедем из города. Начнем жизнь заново, здесь много людей, которые знают о нашем прошлом, - говорит Алина.
Девушка верит, что плохих людей не бывает, а любовь может изменить даже закоренелых преступников.
Кому выгодно?
Несмотря на то, что все молодожены твердят о любви, в заключении официального брака (а тем более венчания!) есть конкретные преимущества. В первую очередь, для самих арестантов – это «плюсик» на пути к условно-досрочному освобождению (данный факт всегда учитывается при вынесении решения по УДО). Во-вторых, есть кому носить передачки и слать деньги (а это, согласитесь очень важно в местах не столь отдаленных). И, в-третьих, длительные и уединенные свидания полагаются только близким родственникам.
- Наши не обласканные добрым словом девушки влюбляются по уши, а потом вкладываются в эти отношения, - говорит юрист Виктория Аксенова. – К сожалению, когда они начинают вместе жить, брак очень часто начинает трещать по швам – бывшие арестанты не могут найти работу, бьют своих жен, обворовывают. После пары такие «скандалов» любовь проходит.
Кстати, есть и исключения.
- Мои дальние родственники поженились в колонии. Племянник получил срок, а его девушка не отвернулась от него. Сейчас они живут вместе уже около 15 лет, нарожали детей, он мастер на все руки, дом строит. И они по-настоящему любят друг друга, - рассказала Татьяна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Земфира+Алексей: В алтайской колонии впервые за 20 лет обвенчали влюбленных
Алексею 40 лет, почти половину из них он провел за решеткой, но после знакомства с Земфирой его жизнь круто изменилась. Арестант переосмыслил поступки и захотел не просто семью, а такую, чтобы под духовной защитой. Да и супруга, говорит Алексей, подстать: преданная, решительная, да и вообще красавица (далее).
ИСТОЧНИК KP.RU