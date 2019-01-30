Мама, я полюбила бандита: Зачем девушки выходят замуж за арестантов

Зачем вы девушки, осужденных любите? В Алтайском крае в 2018 году больше 150 девушек вступили в брак с заключенными, а за последние пять лет, по данным краевого министерства юстиции, в такой брак вступили больше тысячи пар.

Причем, как неофициально говорят сотрудники исправительных учреждений, почти все браки, заключенные за решеткой – это мужчина–арестант и женщина со свободы. А вот свободные мужчины не спешат связывать свою жизнь с преступницами, сидящими за колючей проволокой.

Люблю его, не могу

На днях в исправительной колонии №3 в Барнауле (там, как правило, отбывают наказание злостные рецидивисты) состоялось венчание Алины (имя изменено - прим.авт.) и Дмитрия. Они познакомились несколько лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1274" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/689014" frameborder="0"></iframe> Венчание в алтайской колонии.Видео: Иван ОлексюкИван ОЛЕКСЮК

34-летний Дмитрий отбывает наказание с 2004 года за разбой, при котором погиб не один человек.

- Знал бы тогда, что так случится, никогда бы на это не пошел, - говорит Дмитрий. – Зато я встретил Алину.

Ее брат отбывал наказание вместе с ним в колонии. Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала в ему душу. Попросил у брата ее номер телефона, начали общаться.

- Через два года она приехала ко мне на свидание, в 2017 году мы зарегистрировали брак, а в этом январе, чтобы больше никогда не потерять друг друга, решили обвенчаться, - рассказал арестант.

Алина – 35-летняя красивая женщина, одна воспитывает дочку, работает. На вопрос, как же получилось, что она полюбила арестанта, девушка разводит руками.

- Зацепил искренностью, открытостью, поступками, - говорит девушка.

Дима ухаживал за ней изо всех сил. В колонии для тех, кто хочет работать, всегда найдется дело – за время отсидки Дмитрий стал профессиональным сварщиком и стропальщиком. При первой же возможности отправлял девушке цветы, делал сюрпризы.

- Аля как-то привезла передачу, я ждал, конечно, очень, душа от счастья рвалась, решил сделать ей сюрприз. Увидеться нам было нельзя, поэтому я вызвался ремонтировать крышу на одном из зданий – оттуда проглядывалось место, где будет проходить Алина. Я сделал сердце из красной ткани, натянутой на обод. Естественно после этого понес наказание, но Алина поступок оценила. Это того стоило, - говорит Дмитрий.

Срок заключения осужденного истекает в 2025 году, но парень рассчитывает выйти на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) в 2019.

- После этого сразу уедем из города. Начнем жизнь заново, здесь много людей, которые знают о нашем прошлом, - говорит Алина.

Девушка верит, что плохих людей не бывает, а любовь может изменить даже закоренелых преступников.

Кому выгодно?

Несмотря на то, что все молодожены твердят о любви, в заключении официального брака (а тем более венчания!) есть конкретные преимущества. В первую очередь, для самих арестантов – это «плюсик» на пути к условно-досрочному освобождению (данный факт всегда учитывается при вынесении решения по УДО). Во-вторых, есть кому носить передачки и слать деньги (а это, согласитесь очень важно в местах не столь отдаленных). И, в-третьих, длительные и уединенные свидания полагаются только близким родственникам.

- Наши не обласканные добрым словом девушки влюбляются по уши, а потом вкладываются в эти отношения, - говорит юрист Виктория Аксенова. – К сожалению, когда они начинают вместе жить, брак очень часто начинает трещать по швам – бывшие арестанты не могут найти работу, бьют своих жен, обворовывают. После пары такие «скандалов» любовь проходит.

Кстати, есть и исключения.

- Мои дальние родственники поженились в колонии. Племянник получил срок, а его девушка не отвернулась от него. Сейчас они живут вместе уже около 15 лет, нарожали детей, он мастер на все руки, дом строит. И они по-настоящему любят друг друга, - рассказала Татьяна.

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