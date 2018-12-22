2018-12-22T07:10:39+03:00
Общество

Земфира+Алексей: В алтайской колонии впервые за 20 лет обвенчали влюбленных

После встречи с дамой сердца жизнь арестанта круто изменилась
Иван ОЛЕКСЮК
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Алексей и ЗемфираАлексей и ЗемфираФото: телеканал "Наши новости"
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Алексею 40 лет, почти половину из них он провел за решеткой, но после знакомства с Земфирой его жизнь круто изменилась. Арестант переосмыслил поступки и захотел не просто семью, а такую, чтобы под духовной защитой. Да и супруга, говорит Алексей, подстать: преданная, решительная, да и вообще красавица.

В алтайской колонии впервые за двадцать лет прошел обряд венчания.Обрученные в неволе.

Как сообщает телеканал «Наши Новости», влюбленные познакомились семь лет назад СИЗО Горно-Алтайска, где они находились по подозрению в тяжёлом преступлении. Земфиру оправдали, а парня осудили почти на 20 лет.

- Он, когда меня увидел, начал за мной ухаживать, но я его все отгоняла - не верила словам. Он был настойчив, и сердце дрогнуло, - говорит Земфира.

Начиналось все с тайком переданных записочек (это, кстати, нарушение закона). Постепенно возникли чувства.

Сотрудники колонии говорят, что для обоих венчание — осознанный шаг. У Алексея впереди еще 15 лет заключения, а у Земфиры 15 лет ожидания и редких встреч с мужем. Но женщина уверена, ее любви и терпения хватит преодолеть испытание временем и расстоянием.

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