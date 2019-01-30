Целительная сила Фалуньгун

Что такое Фалуньгун? Это древнее учение о духовном и физическом самосовершенствовании человека. Оно было представлено в 1992 году в Китае мастером Ли Хунчжи.

Практика Фалуньгун (или Фалунь Дафа) включает нравственное самосовершенствование и еще выполнение пяти несложных упражнений, два из которых имеют медитативный характер.

В настоящее время этой практикой занимаются в 114 странах люди из разных слоев общества, разного возраста и разных профессий. Занятия Фалуньгун везде проводятся бесплатно.

Тысячи практикующих рассказывают о положительном влиянии занятий на здоровье. И это, пожалуй, основная причина широкой популярности практики Фалуньгун.

Не просто гимнастика

Вот история Галины Колосовой из Санкт-Петербурга, которая перенесла в 1999 году серьезное заболевание легких.

- Было тяжело подняться на третий этаж даже с буханкой хлеба. Одолевала слабость и одышка. От гормонов начала набирать вес, - вспоминает Галина о тех тяжелых для нее днях. - Возникло чувство абсолютной безысходности…

Судьба Галины изменилась неожиданно. Она пошла на занятия китайской гимнастикой (как оказалось, это была не просто гимнастика). Галина освоила упражнения и регулярно выполняла их вместе с группой практикующих. Одно-временно старалась изменить свой характер: избавиться от негативных мыслей, никого не осуждать. После каждого занятия она чувствовала себя непривычно легко и свободно.

Через месяц занятий улучшение подтвердил и рентген. Меньше чем через три года Галина вообще ощутила себя здоровой. Лечащий врач, глядя на ее последний снимок, сказала, что это рентгенограмма здорового человека. Однако ей была непонятна причина выздоровления пациентки. Доктор лишь предположила, что гимнастика укрепила ее нервную систему, подействовав каким-то благоприятным образом на мозг.

- Все дело в том, что это не просто гимнастика. Это в первую очередь внутренняя работа над собой, повышение нравственности, - поясняет петербургский консультант Фалуньгун Ирина Оширова. - Если человек живет в соответствии с принципом «Истина - Доброта - Терпение», то постепенно он становится более чистым внутренне, его мышление становится более позитивным, он по-другому смотрит на мир. А упражнения очищают тело, активизируют его энергетические каналы. Именно сочетание духовного и физического совершенствования дает такой замечательный эффект.

С 2010 г. Галина Колосова стала заниматься конным спортом. У нее есть собственный четвероногий друг - красавец Версаль (вы видите его на снимке). Галина продолжает работать медсестрой в 15-й городской больнице и с радостью участвует в воспитании трех внуков.

Личный протест

А еще Галина регулярно ходит к китайскому консульству в Санкт-Петербурге, но не для того, чтобы высказать благодарность за свое выздоровление, - а для того, чтобы выразить протест.

Дело в том, что китайские власти сажают в тюрьмы людей, занимающихся Фалуньгун, то есть тех, кто стремится к духовному совершенствованию. Угрозами и пытками практикующих заставляют отречься от их мировоззрения, а если те не отрекаются, то их нередко просто убивают.

- Я на себе ощутила, какое это чудо - Фалуньгун. И не могу мириться с тем, что творится в Китае уже

19 лет, - говорит Галина.

Преследование Фалуньгун в Китае началось в июле 1999 года. По данным Всемирной организации по расследованию преследований Фалуньгун, в тюрьмах Китая томятся сотни тысяч его приверженцев.

Репрессии продолжаются до сих пор. Более того, в 2006 году стало известно, что у последователей Фалуньгун насильственно извлекают органы для продажи и получения огромных прибылей на государственном уровне. Об этом свидетельствует и последний отчет (2016 года) канадских правозащитников Дэвида Килгура и Дэвида Мэйтаса и американского журналиста Итана Гутмана.

Таким образом, для китайцев выбор пути в сторону Добра оказался не бесплатным: они платят за него своей свободой и даже жизнью.

Контакты:

www.faluninfo.ru.

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8-906-986-7560

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