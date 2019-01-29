Школьники жестоко избили подростка-инвалида на Алтае

«Они поставили его на колени и заставили просить прощения» - рассказывает мама избитого Аржана Кужлекова из поселка Акташ Республики Алтай. По словам женщины, в избиении в самом центре села участвовало около 15 человек. Об этом она написала в сообществе «Барнаул 22».

По словам матери, 20 января 17-летний Аржан решил скатиться с горки и нечаянно сшиб девочку. Тут же на юношу налетел ее старший брат, поставил парня на колени и ударил его ногой в грудь. Следом к расправе присоединились остальные ребята, причем среди них были и девочки. Женщина уверяет в расправе участвовало почти 15 детей от 7 до 14 лет

- Они запихивали лед под одежду. Напоследок кто-то из ребят взял глыбу льда и с размаху кинул ее в лицо парню, - сообщается в сообществе.

Стоит отметить, что пострадавший юноша является инвалидом, у него задержка в развитии и эпилепсия.

- Они оставили беззащитного парня лежать на снегу. Очнувшись, Аржан самостоятельно добрался до акташской больницы. Его приняла фельдшер в приемном покое. Осмотрела, поставила ему обезболивающее и отправила домой, - говорит мама парня Аяна.

После больницы мальчик самостоятельно отправился домой, по дороге ему стало плохо. Как Аржан позже рассказывал родителям, он упал и потерял сознание. Через некоторое время пришел в себя и вновь побрел домой.

- У него голова кружилась, в глазах было темно. Левый глаз был весь черный и отекший. В таком состоянии он добрался до дома и повалился на кровать. Его увезли в больницу Кош-Агача с сотрясением мозга, по словам врачей, глаз видит лишь на 20%, возможно отслоение сетчатки, - рассказала мама.

«Дело закрыли на третий день»

По словам матери, она обратилась в полицию, но дело закрыли на третий день. Она обращалась к местному участковому, он ответил, что произошедшее не в его компетенции и посоветовал обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних. Инспектор заявила, я одна на весь район, работы много, вы не одни такие. С человеческим равнодушием мать столкнулась и в прокуратуре.

- В школе сказали, что они не будут разбираться, так как все произошло не на их территории, - говорит женщина.

Парню предстоит длительное лечение. Аяна говорит, скорее всего, придется ехать в Барнаул, чтобы понять, можно ли восстановить зрение.

- Его пинали и били в центре села, и никто не остановил это зверство. Я должна, просто обязана дать этому делу ход, - говорит мама пострадавшего мальчика.

Следственный комитет начал проверку

После того, как сообщение появилось в социальных сетях республиканский Следственный комитет начал проверку.

- Дело передали нашим специалистам, которые отвечают за этот район. Они побеседуют с мамой, опросят свидетелей, по итогам проверки будет принято решение, - рассказали в ведомстве.

Также к делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Алтай Надежда Манзырова. Она подтвердила случившееся.

- Я еду в Акташ, на завтра назначено выездное заседание комиссии. Договорились с мамой о встрече, мальчик сейчас чувствует себя лучше, врачи готовят его к выписке. Что и как произошло, еще предстоит выяснить, - рассказала омбудсмен.

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